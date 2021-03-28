  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Російські депутати хочуть посилити покарання за образу Путіна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російські депутати хочуть посилити покарання за образу Путіна - Російські депутати хочуть посилити покарання за образу Путіна
    Російські депутати хочуть посилити покарання за образу Путіна

    Слуцький заявив, що законодавство повинно «набагато жорсткіше захищати главу держави від недозволенних нападок»

    Голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький закликав посилити покарання за образу президента Росії.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Що стосується образи президента – нам безумовно є до чого прагнути. І покарання нам теж треба посилювати для тих, хто ображає президента», – зазначив Слуцький.

    Зокрема, він навів приклади з законодавства інших країн. Так, за словами Слуцького, в Бельгії за образу глави держави передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі, в Німеччині – від трьох місяців до п'яти років в'язниці, а у Франції – штраф до €45 тисяч.

    Глава думського комітету також пояснив, що законодавство повинно «набагато жорсткіше захищати главу держави від недозволенних нападок», так як президент захищає країну і її громадян.

    Раніше стало відомо, що посол Росії в США Анатолій Антонов прибув до Москви на консультації. Причиною виклику стали висловлювання президента США Джо Байдена щодо глави Росії Володимира Путіна. В інтерв'ю ABC News 17 березня Байден пригрозив, що Путін «заплатить» за те, що сталося втручання у вибори США 2020 року. Також глава Сполучених Штатів допустив особисті образи на адресу російського колеги.

    Теги: США вибори штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies