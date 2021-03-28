Російські депутати хочуть посилити покарання за образу Путіна

Слуцький заявив, що законодавство повинно «набагато жорсткіше захищати главу держави від недозволенних нападок»

Голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький закликав посилити покарання за образу президента Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Що стосується образи президента – нам безумовно є до чого прагнути. І покарання нам теж треба посилювати для тих, хто ображає президента», – зазначив Слуцький.

Зокрема, він навів приклади з законодавства інших країн. Так, за словами Слуцького, в Бельгії за образу глави держави передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі, в Німеччині – від трьох місяців до п'яти років в'язниці, а у Франції – штраф до €45 тисяч.

Глава думського комітету також пояснив, що законодавство повинно «набагато жорсткіше захищати главу держави від недозволенних нападок», так як президент захищає країну і її громадян.

Раніше стало відомо, що посол Росії в США Анатолій Антонов прибув до Москви на консультації. Причиною виклику стали висловлювання президента США Джо Байдена щодо глави Росії Володимира Путіна. В інтерв'ю ABC News 17 березня Байден пригрозив, що Путін «заплатить» за те, що сталося втручання у вибори США 2020 року. Також глава Сполучених Штатів допустив особисті образи на адресу російського колеги.