Ексголова Держлікслужби Пасічник може зайняти місце Степанова в МОЗ, – ЗМІ

Пасічник фігурував в скандалі, пов'язаному з банкрутством мережі аптек «Фалбі», що належала йому

Найбільші шанси очолити Міністерство охорони здоров'я після звільнення Максима Степанова, про яке говорять давно і відкрито, у екс-глави Держлікслужби Михайла Пасічника, який з початку року є радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака, і в даний час займається питаннями дослідження препаратів проти COVID-19 . Про це йдеться в статті, опублікованій «РБК-Україна».

Як відзначають журналісти, Пасічник має досить специфічні навички в галузі фармацевтичного ринку, і до його послуг вдавалися вже неодноразово за попередніх влад.

«В останній раз Пасічник з'являвся в публічному просторі в 2014 році, коли міністр охорони здоров'я Олег Мусій призначив його главою Держлікслужби, органу, що відповідає за ліцензування та контроль над виробництвом і торгівлею ліками. Перші ж дні Пасічника на чолі Держлікслужби тоді були відзначені гучним скандалом. Почав він з видачі дозволу на реалізацію і застосування заборонених раніше препаратів індійського виробника «Дженом Біотек». 40% всього обороту «Дженом Біотек» становив кодеїновмісний препарат «Кофекс», який активно використовувався наркозалежними при кустарному виробництві наркотиків. Після рішення Пасічника про повернення «Кофекс» в Україні препарат був виявлений в великих кількостях на аптечних складах «Фалбі», – йдеться в статті.

Фігурував Пасічник і в скандалі, пов'язаному з банкрутством мережі аптек «Фалбі», що належала йому.

«Наприкінці квітня 2020 року було розпочато процедуру банкрутства «Фалбі». Тільки виручених грошей від продажу майна, що залишилося не вистачить навіть на покриття боргу перед Укрексімбанком, який на сьогодні становить вже 1 млрд гривень. Dragon Capital в червні в ході розпродажу купила найбільший актив «Фалбі» - складський комплекс в Святопетровском - всього за 145 млн гривень», - йдеться в статті.

Видання також нагадує, що ще в 2005 році Контрольно-ревізійне управління проводило перевірку використання бюджетних коштів Міністерством охорони здоров'я в 2002-2003 роках. В цей час Пасічник у МОЗ працював заступником міністра - голови Державної служби лікарських засобів. На підставі висновків КРУ у Верховній Раді була створена Тимчасова слідча комісія. Її голова, Сергій Осика, в зверненні до Генпрокурора України від 21 січня 2005 заявив, що в діях Пасічника вбачалися ознаки складу злочину, передбаченого статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. «Пан Пасічник активно лобіював включення до переліку лікарських засобів, що закуповуються за кошти бюджету, саме тих препаратів, дистриб'ютором яких була фармацевтична компанія «Фалбі»(співзасновником якої він є), блокуючи потрапляння в цей перелік лікарських засобів її конкурентів».