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    Скандал у Радомишлі. Хвора на Сovid-19 мешканка інтернату загинула ─ до неї не викликали лікарів

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    15 листопада К. померла в Коростишінській центральній районній лікарні від ускладнень, спричинених Covid-19 - Скандал у Радомишлі. Хвора на Сovid-19 мешканка інтернату загинула ─ до неї не викликали лікарів
    15 листопада К. померла в Коростишінській центральній районній лікарні від ускладнень, спричинених Covid-19

    Хвору виявила 12 листопада, проте час для ефективного лікування було вже втрачено

    У Радомишлі померла мешканка психоневрологічного інтернату з коронавірусом через несвоєчасне надання медичної допомоги. Про це повідомляє видання Zmina.

    Зазначається, що хвору виявили 12 листопада під час візиту моніторингової групи Національного превентивного механізму з Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

    «Попри спротив керівництва інтернату вони домоглися, щоб до жінки викликали швидку допомогу, але час для ефективного лікування було вже втрачено», ─ йдеться у повідомленні.

    Журналіст наголошує, що лікарка-терапевт Людмила Маркевич оглядала жінку за місяць до тодішнього візиту НПМ і не призначила належного лікування, тільки на вимогу моніторингової групи вона прописала консультацію хірурга.

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    «Персонал, вочевидь, намагався приховати високу температуру жінки, проте змушений був викликати швидку. 15 листопада К. померла в Коростишінській центральній районній лікарні від ускладнень, спричинених Covid-19», ─ йдеться у повідомленні.

    Офіс Омбудсмена надіслав офіційного листа до Генпрокурора, де просить відповідно відреагувати. Також представники Омбудсмана скерували звіт за результатами візиту на адресу Житомирської облдержадміністрації, в якому рекомендують вжити невідкладних заходів із запобігання поширенню коронавірусного захворювання в інтернаті, де проживає 211 підопічних.

    Нагадаємо, за минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Теги: смерть скандал журналіст коронавірус
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