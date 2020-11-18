Скандал у Радомишлі. Хвора на Сovid-19 мешканка інтернату загинула ─ до неї не викликали лікарів

15 листопада К. померла в Коростишінській центральній районній лікарні від ускладнень, спричинених Covid-19

Хвору виявила 12 листопада, проте час для ефективного лікування було вже втрачено

У Радомишлі померла мешканка психоневрологічного інтернату з коронавірусом через несвоєчасне надання медичної допомоги. Про це повідомляє видання Zmina.

Зазначається, що хвору виявили 12 листопада під час візиту моніторингової групи Національного превентивного механізму з Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

«Попри спротив керівництва інтернату вони домоглися, щоб до жінки викликали швидку допомогу, але час для ефективного лікування було вже втрачено», ─ йдеться у повідомленні.

Журналіст наголошує, що лікарка-терапевт Людмила Маркевич оглядала жінку за місяць до тодішнього візиту НПМ і не призначила належного лікування, тільки на вимогу моніторингової групи вона прописала консультацію хірурга.

«Персонал, вочевидь, намагався приховати високу температуру жінки, проте змушений був викликати швидку. 15 листопада К. померла в Коростишінській центральній районній лікарні від ускладнень, спричинених Covid-19», ─ йдеться у повідомленні.

Офіс Омбудсмена надіслав офіційного листа до Генпрокурора, де просить відповідно відреагувати. Також представники Омбудсмана скерували звіт за результатами візиту на адресу Житомирської облдержадміністрації, в якому рекомендують вжити невідкладних заходів із запобігання поширенню коронавірусного захворювання в інтернаті, де проживає 211 підопічних.

Нагадаємо, за минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.