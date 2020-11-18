Зеленський отримав результат повторного тесту на коронавірус

Президент України продовжує «щоденно працювати»

Хворий на коронавірус президент України Володимир Зеленський розповів про свій стан здоров'я та результат нового тесту на Covid-19.

«На жаль, мій повторний тест (на Covid-19, – ред.) – позитивний, однак я продовжую щоденно працювати – це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вул. Академіка Заболотного. З кожним днем почуваюсь все краще. Запахи вже сьогодні повернулися, температура знижується. Вірю, що наступне відео я буду записувати вже не з лікарні, а остаточно переможу Covid-19», – сказав Зеленський у відеозверненні ввечері 18 листопада.

Також він подякував усім за підтримку.

Як повідомлялося, Зеленський йде на поправку та сподівається незабаром виписатися з лікарні.

Раніше у «Феофанії» розповіли про стан Зеленського і бюджет утримання президента у лікарні.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Вранці 12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака шпиталізували.

12 листопада Мендель поскаржилась, що до хворого Зеленського прориваються журналісти.