Головний лікар Національного інституту раку розказав про зміни, які чекають на онкохворих з 1 квітня

«Рівень хірургії у нас точно не гірший, ніж у Європі», – заспокоює Андрій Безносенко

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко переконаний, що збільшення державного фінансування онкохворих в Україні значно покращить рівень допомоги пацієнтам у лікарнях. На думку спеціаліста, маючи у своєму розпорядженні певні суми грошей, лікарня зможе їх скеровувати у потрібному напрямку, в залежності від стану хворого. «Наприклад, одному пацієнтові треба лікарських засобів, на 5 тис. грн, а іншому — на 40 тис. Маючи перед собою картину, лікарня просто перенаправить кошти від легкого на важкого хворого. Звичайно, нам хотілося б набагато більший тариф, щоби він збігався з вартістю лікування кожного окремого випадку в приватній лікарні. Але так система не працює», — зазначив Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.

Також медик наголошує, що у лікуванні онкохвороб хірургія значно ефективніша, ніж медикаментозне лікування, а рівень хірургів в Україні не гірший, ніж в Європі. «Хірургія допомагає набагато більшій кількості пацієнтів. Якщо ми говоримо про злоякісні солідні пухлини, то хіміотерапія — це додаткове лікування, а основне — це хірургія. І хірургію ми забезпечуємо на 100%, рівень хірургії у нас точно не гірший, ніж у наших сусідів – країн Європи», — наголосив директор Інституту.

За останні роки, зросла і якість хіміотерапії, яку отримують хворі в Україні, запевняє фахівець. «Якість її зросла, порівнюючи з 2015 роком. Можна зайти на сайт Національного інституту раку і подивитися скільки лікарських засобів є в залишку у нас для лікування раку. Шість років тому ви би і половину цього списку не побачили. Якщо говоримо про променеву терапію, то так, з цим важче. Бо є черга від двох тижнів до одного місяця. Але все одно, пацієнти можуть отримати цю послугу», — наголосив Безносенко.