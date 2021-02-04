Головний лікар Національного інституту раку розказав про зміни, які чекають на онкохворих з 1 квітня
«Рівень хірургії у нас точно не гірший, ніж у Європі», – заспокоює Андрій Безносенко
Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко переконаний, що збільшення державного фінансування онкохворих в Україні значно покращить рівень допомоги пацієнтам у лікарнях. На думку спеціаліста, маючи у своєму розпорядженні певні суми грошей, лікарня зможе їх скеровувати у потрібному напрямку, в залежності від стану хворого. «Наприклад, одному пацієнтові треба лікарських засобів, на 5 тис. грн, а іншому — на 40 тис. Маючи перед собою картину, лікарня просто перенаправить кошти від легкого на важкого хворого. Звичайно, нам хотілося б набагато більший тариф, щоби він збігався з вартістю лікування кожного окремого випадку в приватній лікарні. Але так система не працює», — зазначив Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.
Також медик наголошує, що у лікуванні онкохвороб хірургія значно ефективніша, ніж медикаментозне лікування, а рівень хірургів в Україні не гірший, ніж в Європі. «Хірургія допомагає набагато більшій кількості пацієнтів. Якщо ми говоримо про злоякісні солідні пухлини, то хіміотерапія — це додаткове лікування, а основне — це хірургія. І хірургію ми забезпечуємо на 100%, рівень хірургії у нас точно не гірший, ніж у наших сусідів – країн Європи», — наголосив директор Інституту.
За останні роки, зросла і якість хіміотерапії, яку отримують хворі в Україні, запевняє фахівець. «Якість її зросла, порівнюючи з 2015 роком. Можна зайти на сайт Національного інституту раку і подивитися скільки лікарських засобів є в залишку у нас для лікування раку. Шість років тому ви би і половину цього списку не побачили. Якщо говоримо про променеву терапію, то так, з цим важче. Бо є черга від двох тижнів до одного місяця. Але все одно, пацієнти можуть отримати цю послугу», — наголосив Безносенко.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацює нова Програма медичних гарантій. Вона включає перелік додаткових послуг, які пацієнти можуть отримувати безкоштовно, за рахунок держави. Розширення гарантій торкнеться також онкохворих. Програмою передбачені зростання видатків на лікування хворих на рак. Наприклад, сума коштів, яка виділяється на лікування хіміотерапією для одного дорослого пацієнта зросте з 17,8 до 25,5 тис. грн. Проте, за готовність медичного закладу надавати медичну допомогу дітям до 18 років додаватиметься коефіцієнт до цієї суми у розмірі 3,55%.
Програмою медичних гарантій будуть додані такі пакети з новими тарифами:
- Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах;
- Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей;
- Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах
Лікування онкохворих пацієнтів в Україні стало частково безплатним для пацієнтів із запровадженням навесні минулого року другого етапу медичної реформи. Але як розповідають самі онкохворі, часом свої права доводиться відстоювати, оскільки не всі лікарні радо надають необхідне лікування за бюджетний кошт. В інтернеті не важко знайти численні розповіді пацієнтів про те, як вони добиваються гарантованого державою.