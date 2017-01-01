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    Новини здоров'я

    Грип «організував» канікули школярам Дніпра

    Освітній процес в окремих класах шкіл Дніпра призупиняється на сім календарних днів
    Понад 5 тисяч школярів Дніпра через захворюваність на грип і ГРВІ відсьогодні пішли на вимушені канікули. Поки що у місті закрили окремі класи у половині шкіл - там, де захворіли більше 20% учнів. Загалом з температурою з початку тижня вдома залишились більше 2 тис. школярів - здебільшого це учні молодших класів.  Освітній
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    У дніпровських школах оголошено карантин через грип і ГРВІ
    У дніпровських школах оголошено карантин через грип і ГРВІ

    Освітній процес в окремих класах шкіл Дніпра призупиняється на сім календарних днів

    Понад 5 тисяч школярів Дніпра через захворюваність на грип і ГРВІ відсьогодні пішли на вимушені канікули.

    Поки що у місті закрили окремі класи у половині шкіл - там, де захворіли більше 20% учнів. Загалом з температурою з початку тижня вдома залишились більше 2 тис. школярів - здебільшого це учні молодших класів. 

    Освітній процес призупиняється на сім календарних днів. Надалі класні керівники з'ясовуватимуть, чи є потреба подовжити термін перебування дітей вдома.

    Раніше повідомлялося, що в Києві за останній тиждень було зареєстровано 17 850 хворих на ГРВІ та грип. Наразі ці показники не перевищують епідемічний поріг. Найчастіше хворіють школярі. 

    Джерело: ТСН

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