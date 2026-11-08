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У Львові звільнено лікарку, яка оглядала Ірину Федишин перед втратою дитини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Львові звільнено лікарку, яка оглядала Ірину Федишин перед втратою дитини
Після перевірки МОЗ у пологовому запровадили цілодобове чергування лікарів УЗД
фото з відкритих джерел

У лікарні Святої Анни звільнення медикині порушенням внутрішніх правил – вона надавала допомогу поза медзакладом

У львівській лікарні святої Анни (пологовий будинок на вулиці Мечникова) звільнили лікарку, яка мала приймати пологи у співачки Ірини Федишин. Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні, інформує «Главком».

У пологовому зазначили, що не будуть публічно обговорювати медичні подробиці випадку, адже це буде порушенням лікарської таємниці. Проте там розповіли, що впродовж 29–30 жовтня в лікарні відбулася позапланова перевірка Міністерства охорони здоров’я України: клініко-експертна комісія МОЗ оцінила якість наданої Ірині Федишин медичної допомоги. Також випадок розглянули на медичній раді закладу.

Після перевірки лікарня отримала зауваження, що має усунути до 1 грудня: зокрема, в закладі долучили лікарів до цілодобового чергування УЗД. Нагадаємо, Ірина Федишин розповіла, що в пологовому не було чергового лікаря цього напрямку, фахівця викликали з дому, що призвело до втрати часу на порятунок.

У лікарні святої Анни повідомили, що лікарка, яку Ірина Федишин обрала для пологів і яка оглядала її вдома до госпіталізації, більше не працює в в цьому пологовому.

«Надання медичної допомоги поза закладом самовільно лікарем – це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того, як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікаркою було припинено», – ідеться в дописі.

Остаточні рішення за результатами розгляду висновку клініко-експертної комісії будуть надані МОЗ у визначені терміни, додали в медзакладі. Там також подякували лікарям, які врятували життя Ірини Федишин та висловили родині співачці співчуття через втрату дитини.

«Ми розуміємо, що для родини жодні перевірки, висновки комісій чи зміни в роботі лікарні не можуть компенсувати втрату. Але наш обов’язок – зробити все залежне від нас, щоб обставини цієї трагедії отримали належну оцінку, а недоліки були усунені. Ми відкриті до діалогу з родиною і готові надати всі необхідні роз’яснення», – кажуть в лікарні святої Анни.

Нагадаємо, напередодні співачка Ірина Федишин уперше розповіла про події тієї ночі, коли втратила дитину та пережила операцію з видалення матки.

Чоловік Ірини Федишин Віталій Човник пообіцяв назвати прізвища винних у смерті їхньої доньки.

Про те, що Ірина Федишин втратила доньку, стало відомо 13 жовтня. Згодом чоловік співачки Віталій Човник розповів, що життя артистки також було під загрозою. Він повідомив про складну операцію та значну крововтрату дружини.

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Теги: лікарня Ірина Федишин співачка пологи звільнення

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