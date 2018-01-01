Інфекціоніст: У цивілізованих країнах у кожної людини є вакцинний паспорт, у нас такі документи лише в окремих собак

Медики закликають кожного не забувати про свій вакцинний анамнез

Лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Юрій Жигарев наголошує на тому, що наразі у будь-якій цивілізованій країні у кожної людини є вакцинний паспорт, в Україні ж такі паспорти «є лише у собак». Про те, як важливо кожній людині знати історію своїх вакцинацій, лікар розказав у інтерв’ю



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Медики закликають кожного не забувати про свій вакцинний анамнез

Лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Юрій Жигарев наголошує на тому, що наразі у будь-якій цивілізованій країні у кожної людини є вакцинний паспорт, в Україні ж такі паспорти «є лише у собак». Про те, як важливо кожній людині знати історію своїх вакцинацій, лікар розказав у інтерв’ю «Главкому».

«Я своїм пацієнтам раджу піднімати свої документи про вакцинації. Навіть якщо дитина підліткового віку (12-15 років), то дуже часто стикаєшся з тим, що батьки просто не пам'ятають, які щеплення робили. Щоб зрозуміти, були щеплення чи ні, лікарю треба знати вакцинний анамнез пацієнта (відомості про історію хвороби, умови життя хворого, перенесені захворювання - «Главком»)», — говорить Жигарев.

Нагадаємо, що цього тижня журналісти повідомили про випадок захворювання на дифтерію у Рубіжному Луганської області. ЗМІ посилались на одного із лікарів-інфекціоністів, за словами якого недугу було виявлено у 31-річного місцевого жителя, буцімто він з ознаками дифтерії звернувся до медиків. Нині ж хворий перебуває в інфекційному відділенні Рубіжанської лікарні. Проте пізніше стало відомо, що випадок, схожий на дифтерію, у Луганській області не підтвердився. Все з’ясувалося після проведення лабораторних досліджень у мікробіологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України. Проте лікарі стверджують, що загроза поширення дифтерії в Україні таки існує.

«Єдиний спосіб захиститися від хвороби і попередити розвиток небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років)», — наголошують в МОЗ.

Повну версію інтерв’ю з Юрієм Жигаревим читайте тут: Дифтерія. Фальшива тривога та бойова готовність.