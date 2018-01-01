Інфекціоніст: У кризові 90-ті ситуація з вакцинами була набагато кращою

«Якщо в Україні на дифтерію захворіють 200-300 людей, цілком можливо, що запасу вакцин не вистачить»

У кризові 90-ті ситуація з вакцинами проти дифтерії в Україні була набагато кращою, ніж зараз. Про це повідомив лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Юрій Жигарев у інтерв’ю «Главкому». За словами лікаря, дифтерія — це соціальна хвороба, тому захворюваність залежить від рівня життя, від того, як



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В Україні не вистачає протидифтерійної сироватки

«Якщо в Україні на дифтерію захворіють 200-300 людей, цілком можливо, що запасу вакцин не вистачить»

У кризові 90-ті ситуація з вакцинами проти дифтерії в Україні була набагато кращою, ніж зараз. Про це повідомив лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Юрій Жигарев у інтерв’ю «Главкому».

За словами лікаря, дифтерія — це соціальна хвороба, тому захворюваність залежить від рівня життя, від того, як люди харчуються, від того, в яких умовах вони живуть.

«Як тільки почався розпад Союзу, і люди півроку не отримували зарплати, одразу почався підйом захворюваності. І дуже характерно, що спалах був лише на теренах колишнього Радянського Союзу. Зараз така ситуація у Венесуелі. Як тільки у них почалися соціальні потрясіння, тут же почала зростати захворюваність, хоча вакцинація залишилася на тому ж рівні», — пояснює Жигарев.

Те, що у XXI столітті смертність від дифтерії зберігається на рівні 50%, лікар пояснює двома причинами.

Перша — це пізнє звернення до лікаря. «Вся справа в токсині, коли він починає вироблятися і зв'язуватися з клітинами-мішенями (клітини, які найбільше страждають при інфекції – «Главком»), десь на п’ятий-сьомий день захворювання, ми вже практично нічого зробити не можемо», — пояснює він.

Другий момент — це відсутність сироватки. «Зараз сироватки дуже мало, і якщо буде підйом захворюваності, то цілком реально, як ми бачили на прикладі ботулізму і правця, хворі будуть лежати практично без лікування, тому що рятувати їх буде нічим», — попереджує інфекціоніст.

На даний момент, за офіційними даними, в Україні наявні 900 доз протидифтерійної сироватки, що їх як гуманітарну допомогу Україна отримала наприкінці 2017 року. Жигарев зазначає, що 900 доз — це дуже мало.

«Якщо важка форма захворювання, то одному хворому потрібно дуже багато сироватки. Якщо раптом буде 200-300 хворих по Україні, то цілком можливо, що цього запасу не вистачить, не кажучи про ті тисячі, які були у 90-ті роки», — пояснює він.

Повну версію інтерв’ю з Юрієм Жигаревим читайте тут: Дифтерія. Фальшива тривога та бойова готовність.