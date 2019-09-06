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    В Індії 74-річна жінка народила двійню

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    В Індії 74-річна жінка народила двійню

    Мати і немовлята здорові і не мають ніяких ускладнень, проте жінку відвезли до реанімації, щоб відновитися після стресу, який вона зазнала під час пологів

    Мешканка Індії змогла завагітніти за допомогою ЕКЗ (штучного запліднення) у 74 роки та народити двох здорових дівчат, повідомляє УНН з посиланням на Hindustan Times.

    «Операція пройшла без проблем. І мати, і немовлята здорові і не мають ніяких ускладнень. Однак жінку відвезли до реанімації, щоб відновитися після стресу, який вона зазнала під час пологів», — цитують на сайті лікаря, який проводив розтин.

    Жінка не зможе годувати груддю, проте лікарі не бачать у цьому ніякої проблеми.

    Батьки новонароджених були бездітними протягом останніх 57 років. Проте навіть після того, як жінка досягла менопаузи майже 25 років тому, у неї було сильне бажання стати матір’ю і вона нею стала.

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    Нагадаємо, що у Казахстані жінка народила двох дітей з різницею у два місяці.

    «У перинатальному центрі Уральська стався унікальний випадок. 29-річна Лілія Коновалова народила двох дітей з різницею в два місяці», - повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я.

    Як зазначено, дочка Лілії народилася на терміні 25 тижнів, а через два місяці і 16 днів народився і син.

    «Для всіх - це диво, а для лікарів обласного перинатального центру - анатомічна особливість - у жінки подвійна матка», - пояснили у відомстві.

    За словами заступника директора ОПЦ Есета Габітовіча Ераліна, це дуже рідкісний випадок. За статистикою, у таких випадках шанси на народження живої дитини рівні одного на 50 млн.

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