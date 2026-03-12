Головна Країна Здоров'я
Нацслужба здоров’я призупинила фінансування деяких медзакладів: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нацслужба здоров'я призупинила фінансування деяких медзакладів: причина
За словами Гусак, алгоритми фіксують, якщо одна і та сама людина працює в декількох закладах
скриншот з відео Youtube-каналу Doctor Bulavinova

НСЗУ призупинила оплату медзакладам, які не надали пояснень про роботи своїх лікарів у кількох медичних закладах

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) призупинила оплату медичним закладам, які не надали обґрунтувань щодо роботи своїх лікарів у кількох установах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову НСЗУ Наталію Гусак в інтервʼю Катерині Булавіновій.

«Ми запустили автоматичний моніторинг стосовно кадрів, які працюють за сумісництвом надавачів медичних послуг. Окремі алгоритми дуже чітко фіксують, якщо одна і та сама людина працює в декількох закладах. Для нас є питання, в якому закладі є основне місце роботи, бо ми зіставляємо це з вимогами закупівлі медичних послуг. Більшість закладів надали нам певні пояснення або обґрунтування, але, на жаль, є такі заклади, які не надали таких пояснень, тому ми сьогодні зупинили їм оплату відповідно до договору», – розповіла вона.

Гусак повідомила, що НСЗУ направила листи до засновників медзакладів, Міністерства охорони здоров’я та місцевої влади, аби проінформувати про результати тогорічного моніторингу та рішення про розірвання контрактів деяких керівників.

До слова, Державна аудиторська служба України провела перевірки у медзакладах, які працюють за програмою медичних гарантій та мають договори з НСЗУ. Під час ревізій за 2023–2025 роки з’ясувалося, що окремі лікарні незаконно отримали з держбюджету 242,7 млн грн за послуги, які насправді не були надані повністю.

Нацслужба здоров’я призупинила фінансування деяких медзакладів: причина
Нацслужба здоров’я призупинила фінансування деяких медзакладів: причина
Прогноз магнітних бур на 11-12 березня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 11-12 березня: якою буде сонячна активність
ПЦУ почала звітувати про стан здоров'я патріарха Філарета
ПЦУ почала звітувати про стан здоров'я патріарха Філарета
Прогноз магнітних бур на 9-10 березня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 березня: якою буде сонячна активність
У Рівному пацієнтка зникла із карети «швидкої»
У Рівному пацієнтка зникла із карети «швидкої»
У Дніпрі медики рятують воїна-батька вісьмох дітей, який дістав тяжкі поранення на Покровському напрямку
У Дніпрі медики рятують воїна-батька вісьмох дітей, який дістав тяжкі поранення на Покровському напрямку

