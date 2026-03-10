ПЦУ почала звітувати про стан здоров'я патріарха Філарета

Філарет розірвав із ПЦУ відносини ще в 2019, невдовзі після Об’єднавчого Собору

Стан здоровʼя патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета залишається складним після госпіталізації 9 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Православну церкву України.

«Після госпіталізації 9 березня 2026 р. патріарх Філарет перебуває під цілодобовим наглядом лікарів. Проводяться необхідні заходи з метою стабілізації стану його здоровʼя. У порівнянні з моментом госпіталізації спостерігається певне покращення показників, але критичні загрози через загострення хронічних хвороб та похилий вік зберігаються», – йдеться у повідомленні.

ПЦУ додає: «Просимо продовжувати молитву про здоровʼя Святійшого патріарха Філарета».

Нагадаємо, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я 97-річного ієрарха. Наразі Його Святість перебуває під постійним наглядом лікарів та отримує всю необхідну медичну допомогу в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Зауважимо, 23 січня 2026 року патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя . Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав його з днем народженням.

«Главком» писав, що почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

До слова, 19 жовтня 2025 року у Києві у Володимирському патріаршому кафедральному соборі відбулася Божественна літургія, після завершення якої відбулося привітання Святійшого Патріарха Філарета. Ці заходи проходять напередодні 30-ї річниці його інтронізації, яку Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) відзначив 22 жовтня.