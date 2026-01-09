Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла

Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан мереж, за узгодженням з енергопостачальною організацією

Масований комбінований удар РФ у ніч на 9 січня став найтяжчим випробуванням для енергосистеми Києва

Здренування, тобто злиття води в будинкових системах у разі тимчасової відсутності теплопостачання під час морозів, є стандартною та необхідною технічною процедурою. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує «Главком».

У відомстві роз’яснюють, що злиття води, яка швидко перетворюється на лід при мінусовій температурі, запобігає замерзанню та виходу з ладу опалювальної системи. Цей крок аж ніяк не говорить про тривалі терміни відсутності тепла: у випадку аварії воду необхідно злити, навіть якщо тепло буде відсутнє добу чи лише кілька годин, пояснили у КМДА.

Відповідне роз’яснення з’явилося після того, як мер столиці Віталій Кличко порадив киянам за можливості тимчасово покинути місто, а нардеп Олексій Кучеренко повідомив про отримання комунальниками команди на злив води у багатьох районах Києва.

Міська влада нагадала, що вчора вже поширювала відповідні рекомендації для управителів ОСББ, ЖБК та обслуговуючих організацій. Вони розроблені з урахуванням Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

У разі припинення циркуляції води при температурі нижче 0 °C, персонал зобов'язаний злити воду, щоб врятувати систему.

Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан мереж, за узгодженням з енергопостачальною організацією.

Ці правила затверджені наказом Міністерства палива та енергетики ще у 2007 році й діють майже 20 років.

Як відомо, у ніч проти 9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Влада наголошує, що ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою. «Міська влада закликає утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через великі морози українці переживають, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати. Особливо якщо проблеми енергосистеми посиляться через чергові російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас експерти пояснюють, чому не варто панікувати.