У Рівному пацієнтка зникла із карети «швидкої»

Винними у тому, що сталося родичка жінки вважає медиків

У рівному під час транспортування з медзакладу зникла 53-річна Ірина Федотова. Жінка проходила лікування у обласному центрі психічного здоров'я населення, після чого її перевели до медзакладу в Клевань. За словами родичів, жінка хворіє на шизофренію і проходила лікування через сезонне загострення. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті телеканалу «Рівне 1».

Родичка зниклої Яна Туркевич розповіла, що 4 березня відвідала Ірину Федотову і помітила в неї проблеми зі здоров’ям.

«Я навідалась до неї 4 березня. Замітила в неї видимий набряк щоки. Людина, яка перебуває в психіатрії, вона має право на повністю все лікування. Тобто, якщо впродовж її лікування заболить зуб, лікарня має надати допомогу, відвезти пацієнта і так далі. Вони не хотіли цим займатися», – каже вона.

Згодом у медцентрі погодилися надати допомогу, однак для цього пацієнтку потрібно було перевезти з Клеваня назад до Рівного. Під час транспортування 5 березня жінка зникла. Пацієнтка втекла з автомобіля швидкої допомоги.

Яна Туркевич одразу звернулася до поліції із заявою про зникнення. За її словами, Ірина Федотова могла бути легко вдягнена та перебувати у стані стресу.

«Знаю тільки, що на голові в неї була така чорна каракульова шапка… вона середнього росту, десь 170 метрів, середньої тілобудови. Я не знаю, вона пережила сьогоднішню ніч чи не пережила. Людини вже сутки немає. Людина пропала, людина хвора, вона перелякана в місті, вона не одягнена, на вулиці мінус, зима», – сказала Яна Туркевич.

Окрім поліції, родичка подала звернення до департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я. У Рівненському обласному центрі психічного здоров'я населення заявили, що проведуть службове розслідування.

«Ми будемо проводити службове розслідування… водій, який транспортував пацієнтку, він зробив все можливе для того, щоб можна було пацієнтку назад повернути. І вже внаслідок проведеного розслідування ми тоді зможемо прийняти рішення», – повідомили у закладі.

Завідувач відділення, де лікувалася пацієнтка, коментувати ситуацію журналістам відмовився.

У поліції відкрили провадження як щодо пошуку зниклої жінки, так і щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час її транспортування.

