Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК

glavcom.ua
Від початку повномасштабної війни окупанти били по теплових електростанціях ДТЕК понад 200 разів
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Унаслідок ворожого обстрілу постраждало обладнання ТЕС

Російська Федерація атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як розповіли енергетики, окупанти здійснили восьму масовану атаку на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, чотири людини загинуло.

Нагадаємо, у Києві та Бучанському районі Київщини 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині.

Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

ДТЕК обстріл енергетика ТЕС

