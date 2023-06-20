Науковці знайшли небесне тіло, гарячіше за поверхню Сонця

Відкриття зробила група астрономів під керівництвом доктора Девіда Лафрен'єра з університету Арізони

Американські вчені відкрили нове небесне тіло, коричневого карлика, що гарячіший за наше Сонце. Космічний об'єкт знаходиться на відстані 57 світлових років від Землі. Про це пише Metro.

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Новий об’єкт під назвою WD0032-317B знаходиться на орбіті білого карлика, завдяки чому нагрівається до температури 8000 Кельвінів. Цей показник вищий, ніж у більшості існуючих зірок і у нашого Сонця, яке нагрівається "всього лише" до 5500 Кельвінів.

Білі карлики - це залишки зірок, які використали все своє "паливо" і характеризуються високими температурами. WD0032-317B знаходиться на орбіті однієї з таких зірок, внаслідок чого і нагрівається до таких високих значень.

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Зазначається, що WD0032-317B є першим коричневим карликом, який, як виявилося, отримує такий високий рівень ультрафіолетового випромінювання.

Також було виявлено, що об’єкт обертається навколо свого білого карлика на відстані на 2,3 мільйона миль ближче до Сонця, ніж Земля. Цим також можна пояснити сильний нагрів поверхні об’єкта.

Раніше повідомлялося, коли і де можна побачити парад планет, який можна побачити за допомогою найпростішого телескопа, бінокля або додатків для спостереження за нічним небом.

Також група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Центру космічної науки ОАЕ розробила нову карту Марса. На цій мапі буде видно геологічні особливості планети.