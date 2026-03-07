Головна Країна Здоров'я
У Дніпрі медики рятують воїна-батька вісьмох дітей, який дістав тяжкі поранення на Покровському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Дніпрі медики рятують воїна-батька вісьмох дітей, який дістав тяжкі поранення на Покровському напрямку
Удома на Олександра чекають п'ятеро синів та троє доньок
фото: скріншот із відео

Лікарі борються за кожний сантиметр розтрощеної кінцівки Олександра

У Дніпрі медики буквально по частинах збирають Олександра – багатодітного батька, який місяць тримав позиції на найгарячішому Покровському напрямку. Попри тяжкі травми чоловік зумів самотужки дістатися пункту евакуації. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Олександр провів на позиціях під Покровськом цілий місяць без можливості ротації. Весь цей час ворог накривав українських захисників усім спектром озброєння – від «Градів» до КАБів. Проте найстрашнішим випробуванням стали ворожі дрони.

Саме під час виходу з позицій групу Олександра атакували безпілотники. Два апарати вдалося оминути, але третій поцілив прямо в ціль.

«Як поранило, я вам чесно скажу, я не відчував, що в мене нога поламана. Я чув, що в мене рука тіліпається. Я цьому навіть значення не надав. Йшов вперед, треба було дістатися своїх», – пригадує Олександр.

Лікарі у Дніпрі борються за кожний сантиметр розтрощеної кінцівки Олександра. На цей час захисник переніс уже чотири складні операції, йому перелили понад два літри крові. Головна мета медиків – повернути чоловіку можливість повноцінно рухатися.

 «Ми зробимо все, щоб він міг і піднімати дітей, і водити їх до школи. Поранення тяжкі, але він мужньо тримається. Кістки збираємо практично заново», – каже генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Іллі Мечникова Сергій Риженко.

До великої війни Олександр мав велике господарство у селі на Дніпропетровщині. Разом із дружиною вони виховують вісьмох дітей – трьох доньок та п’ятьох синів. Найменшому, Валентину, всього два з половиною роки.

Захисник зізнається: на фронті опинився несподівано. У день, коли його мобілізували, у нього просто не виявилося з собою однієї довідки, яка б підтверджувала статус багатодітного батька.

«Недостатньо було однієї справки саме на той день, щоб я не йшов воювати. Мене просто забрали та й усе. Тепер дружина сама: і куховарить на вісьмох, і корівок надоїть, ще й на базар встигає з'їздити. У мене дружина – вогонь!», – каже Олександр.

Найбільше в реанімації Олександр хоче одного – повернутися додому і обійняти свою велику родину. Він по пам'яті перераховує імена всіх дітей: Валентин, Вадим, Ігор, Ігнат, Валерій, Уляна, Мирослава та Аріна.

Попереду в Олександра тривала реабілітація, але лікарі налаштовані оптимістично, адже воля захисника до життя вражає навіть досвідчених медиків.

Раніше у Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.

Також Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергій Риженко виступив з ініціативою створити в медзакладі Центр репродукції для військових, які отримали важкі поранення. 

Теги: реабілітація поранення Дніпро військові

