Як повернутись до робочого процесу після карантину і не збожеволіти. Психолог дала поради



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«Для тих, хто виходить на роботу і хоче відновити свою колишню трудову активність, необхідно відновити свій режим сну» – психолог

«Робоче навантаження необхідно нарощувати поступово» – психолог

Повертатись до трудової̈ діяльності після карантину потрібно поетапно, дотримуючись режиму сну та нарощуючи роботу поступово. Свої поради щодо відновлення робочого процесу у коментарі УНН дала кандидат психологічних наук, медичний психолог Наталія Бугайова.

«Адаптаційний період для організму і психіки є стресовим. Життя в умовах карантину вимагало перебудови. Не дивлячись на те, що підвищена соціальна активність є нормою для людини, повернення до колишнього життя і трудової діяльності теж передбачає період адаптації. Найкращим є поетапний перехід», – сказала Наталія Бугайова.

Вона зазначила, що для тих, хто виходить на роботу і хоче відновити свою колишню трудову активність, необхідно відновити свій режим сну.

«Лягати спати слід в один і той же час. Спати бажано 8 годин, в крайньому випадку, час сну може бути дещо меншим, але не менше 6-ти годин, але це не повинно бути системою. Висипатися дуже важливо. Повноцінний сон необхідний для самовідновлення організму, від нього залежить рівень активності людини, в тому числі і трудової», – зазначила Наталія Бугайова.

Вона пояснила, що важливо відмовитись від використання комп’ютерів і гаджетів за дві години до сну, оскільки це шкодить нормальному засинанню. Тим більше, що для засинання потрібен гормон мелатонін, який виробляється у темряві. Мерехтіння екрану ж збуджує нервову систему і порушує перехід організму від денного режиму до нічного, викликаючи занепокоєння і безсоння.

«Для того, щоб плавно увійти в колишній трудовий ритм, бажано домовитися з роботодавцем про адаптаційний період. Прийнятними формами є: поєднання роботи у віддаленому режимі і на своєму робочому місці, позмінний режим роботи (один день – робота з дому у віддаленому режимі, другий – на робочому місці). Поступово час присутності на роботі можна збільшувати і, в підсумку, перейти до повноцінного графіку», – додала Наталія Бугайова.

За її словами, робоче навантаження необхідно нарощувати поступово.

«Оскільки організм ще не адаптувався до колишніх умов життя, це може призвести до швидкої перевтоми, дратівливості і, у підсумку, негативно позначитися на ефективності праці. Також потрібно поступово збільшувати і фізичну активність. Можна здійснювати піші прогулянки або робити фізичні вправи на свіжому повітрі», – зазначила Наталія Бугайова.

Психолог додала, що фізичні вправи необхідні для фізичної адаптації до більш активного життя.

«Оскільки карантинні заходи ще продовжують діяти, не варто ігнорувати дотримання правил особистої безпеки. Носіння маски і окулярів, вживання антисептиків, ретельне миття рук та дотримання соціальної дистанції – не тільки знизять вірогідність інфікування, ймовірність якого зростає через контакти з великою кількістю людей, але й дозволить зберегти емоційну стабільність і впевненість в тому, що ви контролюєте ситуацію», – порадила Наталія Бугайова.

Вона також зазначила, що потрібно задіяти всі можливості для відновлення емоційного ресурсу, який потрібен для повноцінної̈ адаптації̈. Для цього можна зайнятись хобі, спілкуватися з близькими, осовіти щось нове. Підійде все, що приносить позитивні емоції і наповнює енергією.

«Карантин змусив багатьох людей переглянути своє ставлення до життя і до самого себе та ще дав зрозуміти те, що світ безповоротно змінився. Але світ змінювався завжди, а те, наскільки швидко ми зможемо адаптуватися до нових умов і бути ефективними, залежить від нас і від нашої готовності прийняти все нове, що дає життя, побачивши у цих змінах не тільки проблеми, а й можливості для власного зростання та розвитку», – додала Наталія Бугайова.

Нагадаємо, Супрун дала поради щодо прогулянки на свіжому повітрі.

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