Кабмін підтримав скасування дозволів на цілительство
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Проект закону ініціювало Міністерство охорони здоров'я на початку січня 2018 року
Кабінет міністрів схвалив законопроект, що передбачає скасування видачі спеціальних дозволів для занять цілительством.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з текстом законопроекту, наявність спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) у фізичної особи-підприємця, який володіє народними методами лікування, не дає гарантії захистити конституційні права громадян.
У законопроекті йдеться, що:
- МОЗ не має можливості перевірити, чи є запропонований «цілителем» метод лікування безпечним та ефективним для пацієнтів. Для цього необхідно проводити ретельні наукові дослідження за стандартами доказової медицини, які тривають роками
- МОЗ не може приймати у «цілителів» обґрунтування їх «методик», оскільки ці «обґрунтування» лежать поза межами науки та раціональної картини світу
- МОЗ не є компетентним у етнології та культурології і не може перевірити, чи є запропонований «цілителем» метод лікування дійсно заснованим на традиціях певного народу
Нагадаємо, що у січні 2018 року МОЗ виступило з ініціативою скасувати спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) шляхом внесення змін у закон, який передбачає порядок видачі зазначеного дозволу.
Тоді відповідні зміни винесли на громадське обговорення.
Проект закону МОЗ підготувало у травні 2018 року.