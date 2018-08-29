Кабмін підтримав скасування дозволів на цілительство



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Проект закону ініціювало Міністерство охорони здоров'я на початку січня 2018 року

Кабінет міністрів схвалив законопроект, що передбачає скасування видачі спеціальних дозволів для занять цілительством.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з текстом законопроекту, наявність спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) у фізичної особи-підприємця, який володіє народними методами лікування, не дає гарантії захистити конституційні права громадян.

У законопроекті йдеться, що:

МОЗ не має можливості перевірити, чи є запропонований «цілителем» метод лікування безпечним та ефективним для пацієнтів. Для цього необхідно проводити ретельні наукові дослідження за стандартами доказової медицини, які тривають роками

МОЗ не може приймати у «цілителів» обґрунтування їх «методик», оскільки ці «обґрунтування» лежать поза межами науки та раціональної картини світу

МОЗ не є компетентним у етнології та культурології і не може перевірити, чи є запропонований «цілителем» метод лікування дійсно заснованим на традиціях певного народу

Нагадаємо, що у січні 2018 року МОЗ виступило з ініціативою скасувати спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) шляхом внесення змін у закон, який передбачає порядок видачі зазначеного дозволу.

Тоді відповідні зміни винесли на громадське обговорення.

Проект закону МОЗ підготувало у травні 2018 року.