Керівник Центру легеневого здоров’я Львова розказав, як треба «лікувати» антивакцинаторів

Рух антивакцинаторів в Україні є досить популярним

Лікар закликав владу до жорстких рішень проти антивакцинаторів

Єдиним ефективним методом боротьби з «антвакцинаторськими» настроями у суспільстві є збільшення кількості обмежень для людей, що не пройшли щеплення. Такими міркуваннями в інтерв’ю «Главкому» поділився керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.

На думку медика, владі не слід зволікати із введенням «червоної зони» та інших заборон, пов’язаних із протидією пандемії.

«Як тільки народ почув, що не дозволятимуть без сертифікату вакцинації, або без тесту, який діє 72 години, відвідувати ресторани, супермаркети тощо, утворилися черги на вакцинацію. Свідомість тут ні до чого, тут потрібно впливати фінансово. От, наприклад, вчителі. Не хочете вакцинуватися, кожні 72 години маєте принести ПЛР-тест, зроблений за свій рахунок. Адже ви контактуєте з дітьми, яким можете передати захворювання, які його потім принесуть додому», – пояснив свою позицію медик.

Любомир Рак додав, що у європейських країнах відсоток вакцинованих громадян значно перевищує українські показники – до 90% людей у Фінляндії, Норвегії, Данії вакциновані, тому аргументи людей, скептично налаштованих щодо вакцин через можливі «побочки» є абсолютно недолугими.

Медик також розповів, що намагається переконувати вакцинуватися вірян через священників.

«Але це не моя функція – агітувати і організовувати такі зустрічі. Моя функція лікувати. А агітація – це ледь не хобі моє. У нашій лікарні окрім того, що займаємося лікуванням, працюють бригади з вакцинації. Їздимо вакцинувати колективи. Наші бригади зі щеплення вакцинували понад 5 тис. людей. У нашому закладі усі працівники вакциновані (понад 600), понад 200 медиків задіяні у боротьбі з коронавірусною хворобою», – підсумував лікар.

Раніше повідомлялося, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.