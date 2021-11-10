Кількість щеплень від Covid-19 в Україні наближається до 20 млн

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено однією дозою майже 11,7 млн людей

МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні пройшли вже 8,1 млн людей. При цьому загалом медики зробили 19,8 млн щеплень. Про це повідомляє МОЗ України.

«За добу 9 листопада в Україні 267,4 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 150,6 тис. людей, повністю імунізовані – 116,7 тис. людей», – заявили у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою майже 11,7 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8,1 млн осіб. Загалом проведено 19,8 млн щеплень.

Графіка: МОЗ

МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

Як відомо, коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу. Понад 800 українців напередодні не змогли побороти недугу.

До слова, лікарка назвала помилку при лікуванні Covid-19, яка може коштувати життя.

Також вчені заявляли що Україна вже пройшла пік захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, в Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.