  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Кількість щеплень від Covid-19 в Україні наближається до 20 млн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено однією дозою майже 11,7 млн людей - Кількість щеплень від Covid-19 в Україні наближається до 20 млн
    Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено однією дозою майже 11,7 млн людей
    фото: glavcom.ua

    МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані

    Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні пройшли вже 8,1 млн людей. При цьому загалом медики зробили 19,8 млн щеплень. Про це повідомляє МОЗ України.

    «За добу 9 листопада в Україні 267,4 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 150,6 тис. людей, повністю імунізовані – 116,7 тис. людей», – заявили у МОЗ.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою майже 11,7 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8,1 млн осіб. Загалом проведено 19,8 млн щеплень.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    Як відомо, коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%.

    Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу. Понад 800 українців напередодні не змогли побороти недугу.

    До слова, лікарка назвала помилку при лікуванні Covid-19, яка може коштувати життя.

    Також вчені заявляли що Україна вже пройшла пік захворюваності коронавірусом.

    Нагадаємо, в Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кількість щеплень від Covid-19 в Україні наближається до 20 млн