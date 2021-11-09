Як живеться ресторанному бізнесу у червоній зону. Перші підсумки

Як правило, перевіряють наявність вакцинації у співробітників, дезінфектор, журнал температури, урну для масок

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Первые итоги работы в красной зоне

1. Деньги. Эмоционально показалось, что все намного хуже. Понедельник и среду мы отработали с полупустым залом, что для нас большая редкость. Дневная касса тоже была в два раза меньше, и мы даже не добрались до точки ноль, что очень напрягло. А вот вторник – как обычный хороший вторник с кассой среднего по палате и почти полной посадкой. Конец недели чуть хуже обычного, но вполне неплохо.

Решили не портить нервные клетки заранее, дождались конца недели, сравнили недельную выручку с аналогичной неделей октября и не досчитались 10%. Что вполне терпимо для такого периода и намного приятнее, чем находиться в любом локдауне – полном, интеллектуальном или выходного дня.

2. Люди. За них приходится бороться. Если раньше на пятницу – воскресенье помимо полной брони мы имели внушительный лист ожидания, то сегодня его нет. Начало недели совсем проседает по брони. Мы значительно увеличили коммуникацию с аудиторией в соцсетях и информируем о всех наших ивентах отдельно – раньше обходились анонсом на месяц.

3. Вакцинация. Наша команда была полностью привита ещё в сентябре. Есть несколько людей, с которыми мы сотрудничаем в проведении ивентов и которые не вакцинированы принципиально. Мы их любим не меньше, чем вакцинированных, но на время действия красной зоны сотрудничество прекратили.

Считаем, что каждый несёт ответственность за себя и за свои решения. Мы знакомы с законодательной базой и Конституцией и понимаем, какую линию защиты можно брать в суде, если нас оштрафуют за нарушение карантина. Но мы приняли решение не нарушать. Около 70% людей, которые нам звонят – вакцинированы.

Невакцинированным мы предлагаем пройти экспресс-тест на месте. В постановлении Кабмина не указано, каким именно образом должно быть подтверждено 72 часа с момента проведения теста. Поэтому мы нашли такой выход: гость на входе возле Хостес делает экспресс-тест, а хостес на телефон гостя снимает процесс на видео, проговаривая вслух дату и время прохождения теста. Как говорится, голь на выдумки хитра. Гостей, которым мы вынуждены отказать в размещении, мы угощаем булгаковкой и стараемся не оставить негативный осадок

4. Проверки. Рейды есть, но они не зверствуют. Как правило, проверяют наличие вакцинации у сотрудников (папку с кюар кодами всех сотрудников мы подготовили заранее), дезинфектор, журнал температуры, урну для масок. Гостей не проверяют вообще или поверяют выборочно.

5. Рынок. Очень неоднозначное впечатление. Меня удивили заведения, которые перешли на доставку или закрылись на время красной зоны. Для меня тут только два логичных пояснения – либо не вакцинированы сотрудники, либо смогли с таким графиком договориться о скидке по аренде. По моим личным наблюдениям, в заведениях, которые я часто посещаю гостей стало на 30-60% меньше. А вот в кинотеатре в субботу вечером нас было человек 15 на весь зал.

Сертификат у меня как гостя проверяют в 20% случаев, ещё в 20% просто уточняют есть ли он, но показывать не просят. Из общения с коллегами по рынку знаю, что некоторые перестали просить показать сертификат, поскольку было много агрессивных реакций. Нам в этом плане очень повезло, наша аудитория очень адекватная и с пониманием относятся к новым правилам.

Главная формула счастья в красной зоне – работать больше, ожидать меньше. И тогда радость от результата будет выше. Но в принципе, это вполне рабочая схема в бизнесе, отношениях, дружбе или любой другой сфере во все времена.

Джерело: блог Олесі Остафьєвої

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