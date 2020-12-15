Коронавірус мутував у сім різних штамів – лікар розповів про наслідки

Імунолог розповів, як мутації можуть вплинути на діагностику і вакцинацію

За рік коронавірус мутував у сім різних штамів.

Чи вплине це на підсумки тестування та ефективність вакцинації, розповів імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу «Україна 24».

«На сьогодні не зафіксовано мутацій, які б настільки змінили вірусні білки, щоб на них би не працювали сьогоднішні вакцини, і для яких не була б точна вірусна діагностика, тому що для цього використовується специфічність вірусного білка. Тобто поки ще не було настільки серйозних змін вірусу», – сказав він.

За словами лікаря, мутації в коронавірусі відбуваються постійно.

«Насправді коронавірусів багато, і ті, що у нас на слуху, – Mers, Sars-CoV1 – це лише деякі відгалуження широкого дерева коронавірусів, це окреме сімейство. Те, з чим ми на сьогодні зіткнулися, – це вірус Sars-CoV2, як ми його називаємо, який викликає захворювання Covid-19. Мутації в цих вірусах йдуть постійно. Але вони можуть закріплюватися, а можуть не закріплюватися. Наприклад, у Sars-CoV1, який був в Китаї близько 15 років тому, була значно вища летальність», –сказав пан Андрій.

Також експерт розповів, чи підтримує він ініціативу МОЗ розширити перелік людей, яким будуть робити ПЛР-тести.

«Робити тести потрібно тим, кому це необхідно. Це люди з симптоматикою, я підтримую те, щоб робити тест людям з будь-якими варіантами вірусної інфекції, контактним і деяким іншим. Україна поки відстає, ми робимо значно менше число тестів», – сказав він.