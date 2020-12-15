  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Коронавірус мутував у сім різних штамів – лікар розповів про наслідки

    • Розсилка
    За останній рік коронавірус мутував у сім різних штамів - Коронавірус мутував у сім різних штамів – лікар розповів про наслідки
    За останній рік коронавірус мутував у сім різних штамів

    Імунолог розповів, як мутації можуть вплинути на діагностику і вакцинацію

    За рік коронавірус мутував у сім різних штамів.

    Чи вплине це на підсумки тестування та ефективність вакцинації, розповів імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу «Україна 24».

    «На сьогодні не зафіксовано мутацій, які б настільки змінили вірусні білки, щоб на них би не працювали сьогоднішні вакцини, і для яких не була б точна вірусна діагностика, тому що для цього використовується специфічність вірусного білка. Тобто поки ще не було настільки серйозних змін вірусу», – сказав він.

    За словами лікаря, мутації в коронавірусі відбуваються постійно.

    «Насправді коронавірусів багато, і ті, що у нас на слуху, – Mers, Sars-CoV1 – це лише деякі відгалуження широкого дерева коронавірусів, це окреме сімейство. Те, з чим ми на сьогодні зіткнулися, – це вірус Sars-CoV2, як ми його називаємо, який викликає захворювання Covid-19. Мутації в цих вірусах йдуть постійно. Але вони можуть закріплюватися, а можуть не закріплюватися. Наприклад, у Sars-CoV1, який був в Китаї близько 15 років тому, була значно вища летальність», –сказав пан Андрій.

    Також експерт розповів, чи підтримує він ініціативу МОЗ розширити перелік людей, яким будуть робити ПЛР-тести.

    «Робити тести потрібно тим, кому це необхідно. Це люди з симптоматикою, я підтримую те, щоб робити тест людям з будь-якими варіантами вірусної інфекції, контактним і деяким іншим. Україна поки відстає, ми робимо значно менше число тестів», – сказав він.

    Читайте матеріали «Главкому»:
    Теги: лікар хвороби вакцинація вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies