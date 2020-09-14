Пішов з життя відомий священник Помісної церкви



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Протягом попереднього місяця отець Валерій боровся з хворобою, яка мала для нього важкий перебіг та дала низку ускладнень

13 вересня на 66-му році життя після важкої хвороби відійшов до Господа протоієрей Валерій Семанцо, настоятель храму на честь Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», благочинний Борщагівського благочиння м. Києва, довголітній викладач, інспектор Київської духовної академії і семінарії.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Протоієрей Валерій Миколайович Семанцо народився 2 березня 1955 р. на Закарпатті. Маючи музичну освіту, з 1986 року почав свій шлях служіння у Церкві як співак у хорі Володимирського кафедрального собору м. Києва. У відродженій Київській духовній семінарії у Києво-Печерській лаврі став керівником хору та викладачем співу, прийняв рукоположення.

З 1992 р. – викладач, згодом – інспектор КДАіС УПЦ Київського Патріархату, регент хору. Бувши призначений настоятелем парафії на честь Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» на столичній Борщагівці, відродив з руїн храм, понад 20 років очолюючи громаду, а також і Борщагівське благочиння.

Протягом попереднього місяця отець Валерій боровся з хворобою, яка мала для нього важкий перебіг та дала низку ускладнень. Ввечері 13 вересня 2020 р. у лікарні він відійшов до Господа.

Архієрей Православної церкви України Євстратій Зоря повідомляв, що отець Валерій дуже важко переніс захворювання на Covid-19, запалення легень подолано, але організм надто виснажений.