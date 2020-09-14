«100 на 100»: в Офісі Зеленського розкрили деталі наступного обміну полоненими



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Очільник Офісу президента Андрій Єрмак

До кінця вересня на територію окупованого Донбасу вирушить місія Червоного Хреста

Вже наступного тижня Тристороння контактна група говоритиме про новий обмін полоненими. Наразі обговорюється формула «100 на 100».

Про це в ефірі телеканалу «Україна24» сказав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ми сподіваємося, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться у найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полонинними. Наразі у списках у кожної сторони близько 100 людей», - сказав він.

За його словами, до кінця вересня на територію окупованого Донбасу вирушить місія Червоного Хреста, а це є першим етапом підготовки до обміну.

Нагадаємо, за словами Єрмака, на нормандській зустрічі в Берліні помічники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції домовилися прискорити підготовку обміну полоненими на Донбасі.

Також нагадаємо, що 10 вересня окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Шумів. Це сталося після того, як було оголошено про зрив так званого спільного з бойовиками інспектування українських позицій.

Як повідомлялося, у Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.