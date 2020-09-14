За добу на Буковині виявили 135 нових випадків Covid-19



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За добу на Буковині виявили 135 нових випадків Covid-19

Загалом кількість випадків коронавірусу в області від початку пандемії становить 12252

У Чернівцях медики отримали лабораторні підтвердження про 135 нових випадків коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук.

За його даними, лабораторний центр опрацював 376 зразків. Загалом кількість випадків коронавірусу в області від початку пандемії становить 12252.

Водночас, за словами Осачука, за добу одужали від Covid-19 43 пацієнти одужали. Загалом одужали від хвороби 7186 буковинців.

Нагадаємо, в Україні за 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.