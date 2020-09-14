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    У світі

    Новий спалах Еболи: 48 людей загинуло

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    Новий спалах Еболи: 48 людей загинуло - Новий спалах Еболи: 48 людей загинуло
    Новий спалах Еболи: 48 людей загинуло

    Всього повідомляється про 118 випадків захворювання, з яких 112 людям діагноз вже підтверджено

    У Демократичній Республіці Конго триває одинадцятий спалах хвороби, викликаний вірусом Ебола.

    Всесвітня організація назвали свіжу статистику захворюваності і смертності серед місцевих в Twitter.

    «Останній звіт про ситуацію в зв'язку з 11-им спалахом хвороби, викликаним вірусом Ебола, в Мбандаці, Екваторіальна провінція Демократичної республіки Конго станом на 10 вересня 2020 року», - йдеться в пості.

    Всього повідомляється про 118 випадків захворювання, з яких 112 людям діагноз уже підтверджено, шестеро очікують результати тесту. Також відомо про 48 загиблих і 52 людей, які вилікувалися.

    Нагадаємо, 6 березня цього року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.

    Зазначимо, лихоманка Ебола — захворювання, що викликає вірус Ебола, її коефіцієнт смертності — близько 50%.

    Африка хвороби вірус
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