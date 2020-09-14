Новий спалах Еболи: 48 людей загинуло
Всього повідомляється про 118 випадків захворювання, з яких 112 людям діагноз вже підтверджено
У Демократичній Республіці Конго триває одинадцятий спалах хвороби, викликаний вірусом Ебола.
Всесвітня організація назвали свіжу статистику захворюваності і смертності серед місцевих в Twitter.
«Останній звіт про ситуацію в зв'язку з 11-им спалахом хвороби, викликаним вірусом Ебола, в Мбандаці, Екваторіальна провінція Демократичної республіки Конго станом на 10 вересня 2020 року», - йдеться в пості.
Meet the faces of the #Ebola response in Equateur, #DRC. Kenos Mokanga also known as “Fally” (23) volunteers as a hygienist.— WHO African Region (@WHOAFRO) September 13, 2020
“I feel proud to volunteer to help those who fall ill, not just them but also my community & neighbours” pic.twitter.com/lVmsrsozUZ
Всього повідомляється про 118 випадків захворювання, з яких 112 людям діагноз уже підтверджено, шестеро очікують результати тесту. Також відомо про 48 загиблих і 52 людей, які вилікувалися.
Нагадаємо, 6 березня цього року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.
Зазначимо, лихоманка Ебола — захворювання, що викликає вірус Ебола, її коефіцієнт смертності — близько 50%.