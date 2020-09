Новий спалах Еболи: 48 людей загинуло

Всього повідомляється про 118 випадків захворювання, з яких 112 людям діагноз вже підтверджено

У Демократичній Республіці Конго триває одинадцятий спалах хвороби, викликаний вірусом Ебола.

Всесвітня організація назвали свіжу статистику захворюваності і смертності серед місцевих в Twitter.

«Останній звіт про ситуацію в зв'язку з 11-им спалахом хвороби, викликаним вірусом Ебола, в Мбандаці, Екваторіальна провінція Демократичної республіки Конго станом на 10 вересня 2020 року», - йдеться в пості.

Meet the faces of the #Ebola response in Equateur, #DRC. Kenos Mokanga also known as “Fally” (23) volunteers as a hygienist.



“I feel proud to volunteer to help those who fall ill, not just them but also my community & neighbours” pic.twitter.com/lVmsrsozUZ