Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19

«Коди здоров'я» діють в Китаї з весни

Голова КНР Сі Цзіньпін в ході виступу на саміті G20, який пройшов у форматі відеоконференції, запропонував створити єдиний міжнародний механізм «кодів здоров'я» на основі даних тестів на коронавірус.

Про це повідомляє Xinhua.

Китайський лідер пояснив, що механізм буде грунтуватися на результатах тестів на нуклеїнових кислотах в формі міжнародних взаємно визнаних QR-кодів.

Інших подробиць про систему він не привів.

«Коди здоров'я» діють в Китаї з весни. У кожного міста є власна система в соцмережах WeChat або в Alipay. Код збирає дані про те, де людина була, і показує, наскільки безпечні з точки зору епідеміологічної ситуації ці райони – вони позначаються зеленим, помаранчевим або червоним кольором.

Потрапити в будь-яку будівлю, транспорт або відвідати захід можна, якщо «код здоров'я» зеленого кольору.

До слова, президент США Дональд Трамп пропускає віртуальне засідання G20, присвячене готовності до пандемії. Президент грає в гольф в Національному гольф-клубі Trump в Стерлінгу, штат Вірджинія.