Трамп звинуватив Pfizer у навмисній затримці висновків по вакцині від Covid-19

На його думку, фармацевтичні компанії не підтримують його

Великі фармацевтичні компанії запустили проти мене негативну рекламу, – вважає Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що фармацевтична компанія Pfizer навмисно до виборів не стала оголошувати про високу ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

«Великі фармацевтичні компанії запустили проти мене негативну рекламу на мільйони доларів під час кампанії, яку я, до речі, виграв. […] Pfizer та інші навіть вирішили не оцінювати результати своєї вакцини, іншими словами, не випускати вакцину до виборів», – сказав Трамп.

На його думку, фармацевтичні компанії не підтримують його, тому що він домігся зниження цін на ліки.

«Вони (фармкомпанії, – ред.) чекали, чекали і чекали. А потім вирішили зробити оголошення вже через кілька днів після виборів», – додав президент США.

Нагадаємо, що Pfizer і BioNTech подали запит на прискорену реєстрацію вакцини від Covid-19.

Зазначимо, американська корпорація назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу.

До слова, вакцина Pfizer назвала приблизну вартість для ЄС.

Також, AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу.

Крім того, США допоможуть Україні придбати вакцину від Covid-19.

Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.