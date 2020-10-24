Державний санітарний лікар знає, чому українці масово нехтують масками



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Ляшко зазначив, що для українців потрібно з усіх каналів говорити про те, що коронавірусна хвороба дуже небезпечна

«Нам потрібно з усіх каналів говорити про те, що коронавірусна хвороба не банальна і не легка», – закликав Ляшко

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко висловив тривогу тим, що громадяни масово нехтують правилами карантинних обмежень.

В інтерв’ю «Главкому» санлікар зазначив, що українці почали звикати до загрози та нехтувати правилами безпеки.

«Їм хочеться вірити, що вірус не такий серйозний, як про нього кажуть. Але пройшло три-чотири місяці (з початку епідемії), то, здавалося б, уже щось повинно змінитися, але не змінилось, не знайшли специфічного лікування, не знайшли імунопрофілактики. І ми говоримо, що осінь та зима може бути складною», – пояснив Ляшко.

Крім того, санлікар зазначив, що для українців потрібно з усіх каналів говорити про те, що коронавірусна хвороба не банальна і не легка.

«Сьогодні непросто так оголошена пандемія у світі. Це проблема не тільки в Україні. Це глобальна проблема. Зараз можна зустріти велику кількість фейкових новин та інформації про коронавірус. І це все сприяє тому, що з’являються «ковід»-дисиденти, які не вірять у коронавірусну хворобу. Але давайте подивимось на відсоток зайнятості ліжок у лікарнях. Давайте подивимося, що відбувається у реанімаційних відділеннях», – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, що 22 жовтня, в Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу.

До слова, кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 41 млн. Іспанія стала першою країною Європи, яка нарахувала мільйон інфікованих Covid-19.