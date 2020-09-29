Ляшко нагадав, що карантин не скасовує необхідність планової вакцинації



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Головний санітарний лікар наголосив, що вакцинація – це швидко, майже безболісно і необхідно, особливо у наш непередбачуваний час

Пандемія Covid-19 призвела до різкого зменшення кількості щеплень дітей

Під час карантину не заборонено проведення вакцинації згідно з Національним календарем щеплень. Планова імунізація, навпаки, є запорукою захисту дітей від низки небезпечних інфекцій.

Про це зазначив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ.

‎«Пандемія Covid-19 призвела до різкого зменшення кількості щеплень дітей, а відповідно, й до зниження їх захисту і збільшення ризиків виникнення захворювань, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, будь-які переривання планової імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій або зростання кількості випадків захворювань»‎, – підкреслив Ляшко.

Також головний державний санітарний лікар нагадав про алгоритм проведення щеплень. За його словами, розпочати вакцинацію потрібно з візиту до сімейного лікаря, під час консультації з яким можна отримати відповіді на питання, що цікавлять, — починаючи від наявності вакцини до можливих реакцій організму.

«Кожен пацієнт має право подивитись флакон з вакциною, спитати або самостійно перевірити термін її придатності. На ваше прохання медичний працівник має надати вакцину, щоб ви могли перевірити зазначені на ній термін придатності та серію. Хочу наголосити, що вакцинація – це швидко, майже безболісно і необхідно, особливо у наш непередбачуваний час»‎, – заявив Ляшко.

Також головний санлікар повідомив про запаси вакцин в Україні.

Зазначимо, на сьогодні в календар профілактичних щеплень внесено 10 небезпечних хвороб, серед них – гепатит В, туберкульоз, поліомієліт, дифтерія та інші.

Нагадаємо, що Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

Як повідомлялося, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

Як відомо, Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.