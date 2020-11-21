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    Здоров'я

    В Україні розпочався Європейський тиждень тестування на ВІЛ та гепатит С

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    <p>Українців закликають протестуватися на ВІЛ та вірусні гепатити</p> - В Україні розпочався Європейський тиждень тестування на ВІЛ та гепатит С

    Українців закликають протестуватися на ВІЛ та вірусні гепатити

    Майже мільйон українців не знають, що мають у своєму організмі вірус гепатиту С

    Міністерство охорони здоров’я України та Центр громадського здоров’я закликають українців протестуватися на ВІЛ та гепатит С з 20 до 27 листопада.

    У рамках Європейського тижня тестування у 17 регіонах можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ та вірусний гепатит С. Зокрема, з 20 по 27 листопада працюватимуть пункти тестування у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. Їх адреси та час роботи можна знайти на сайтах і FB-сторінках регіональних центрів громадського здоров’я.

    Майже мільйон українців не знають, що мають у своєму організмі вірус гепатиту С. Ще 60 000 – не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

    Завдання Європейського тижня тестування – нагадати людям про захворювання на ВІЛ та вірусні гепатити. І найдієвішим інструментом боротьби з цими захворюваннями є тестування.

    Вчасне виявлення вірусів в організмі гарантує найменшу шкоду вашому здоров’ю. Адже чим раніше вірус знайдено, тим швидше людина потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.

    Наразі повністю вилікуватися від ВІЛ неможливо. Натомість сучасна антиретровірусна терапія гарантує повноцінне та здорове життя усім людям, що мають ВІЛ.

    Гепатиту С можна позбутися повністю за 3 або 6 місяців. Держава закуповує якісні та безпечні ліки, які може отримати кожен хворий на гепатит С. Цього року в Україні є 29 815 курсів для лікування від вірусного гепатиту С. Тобто держава може вилікувати майже 30 000 українців безкоштовно.

    Європейський тиждень тестування було запроваджено у 2013 році. Мета ініціативи – збільшити кількість тестування на ВІЛ та вірусні гепатити й підвищити обізнаність людей про переваги раннього тестування на ці захворювання.
    Уже восьмий рік поспіль тиждень тестування відбувається у країнах Європи. Шостий рік – до ініціативи, крім тестування на ВІЛ, включено тестування на вірусні гепатити В та С. Другий рік поспіль Європейський тиждень тестування проходить двічі на рік – у травні та листопаді.

    Зробити швидкий тест на ВІЛ та вірусні гепатити можна:

    • у свого сімейного лікаря;
    • у найближчому Центрі СНІДу;
    • у неурядових організаціях;
    • у лабораторіях, що є на мапі Центру громадського здоров’я України.

    Знайти найближчий зручний пункт тестування можна за посиланням.

    Теги: держава ліки гепатит вірус
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