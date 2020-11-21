В Україні розпочався Європейський тиждень тестування на ВІЛ та гепатит С

Майже мільйон українців не знають, що мають у своєму організмі вірус гепатиту С

Міністерство охорони здоров’я України та Центр громадського здоров’я закликають українців протестуватися на ВІЛ та гепатит С з 20 до 27 листопада.

У рамках Європейського тижня тестування у 17 регіонах можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ та вірусний гепатит С. Зокрема, з 20 по 27 листопада працюватимуть пункти тестування у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. Їх адреси та час роботи можна знайти на сайтах і FB-сторінках регіональних центрів громадського здоров’я.

Майже мільйон українців не знають, що мають у своєму організмі вірус гепатиту С. Ще 60 000 – не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

Завдання Європейського тижня тестування – нагадати людям про захворювання на ВІЛ та вірусні гепатити. І найдієвішим інструментом боротьби з цими захворюваннями є тестування.

Вчасне виявлення вірусів в організмі гарантує найменшу шкоду вашому здоров’ю. Адже чим раніше вірус знайдено, тим швидше людина потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.

Наразі повністю вилікуватися від ВІЛ неможливо. Натомість сучасна антиретровірусна терапія гарантує повноцінне та здорове життя усім людям, що мають ВІЛ.

Гепатиту С можна позбутися повністю за 3 або 6 місяців. Держава закуповує якісні та безпечні ліки, які може отримати кожен хворий на гепатит С. Цього року в Україні є 29 815 курсів для лікування від вірусного гепатиту С. Тобто держава може вилікувати майже 30 000 українців безкоштовно.

Європейський тиждень тестування було запроваджено у 2013 році. Мета ініціативи – збільшити кількість тестування на ВІЛ та вірусні гепатити й підвищити обізнаність людей про переваги раннього тестування на ці захворювання.

Уже восьмий рік поспіль тиждень тестування відбувається у країнах Європи. Шостий рік – до ініціативи, крім тестування на ВІЛ, включено тестування на вірусні гепатити В та С. Другий рік поспіль Європейський тиждень тестування проходить двічі на рік – у травні та листопаді.

Зробити швидкий тест на ВІЛ та вірусні гепатити можна:

у свого сімейного лікаря;

у найближчому Центрі СНІДу;

у неурядових організаціях;

у лабораторіях, що є на мапі Центру громадського здоров’я України.

Знайти найближчий зручний пункт тестування можна за посиланням.