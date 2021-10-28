Як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом: роз'яснення МОЗ

Кузін розповів, що треба робити, коли маєте фейковий сертифікат, але хочете вакцинуватися

Підроблений сертифікат вакцинації від коронавірусу не врятує життя

Якщо людина маєте підробний сертифікат, але хоче дійсно вакцинуватися, то треба звернутися до пункту щеплення, повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу «Україна 24».

Кузін наголосив, що підроблений сертифікат вакцинації від коронавірусу не врятує життя.

«Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликана Національна поліція, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше», – сказав він.

Головний санлікар підкреслив, що протиепідемічні заходи у вигляді носіння масок і дистанції між людьми не повинні ігноруватися в будь-якому випадку.

Також МОЗ спростував головні фейки про covid-вакцинацію.

Як повідомлялося, у Києві 84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.

Україна оновила добовий рекорд щеплень від коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою – 9,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,2 млн осіб. Загалом проведено майже 16,8 млн щеплень.

В Україні роблять covid-щеплення вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech, Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio, цей препарат виробляється у Південній Кореї.

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