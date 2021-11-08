Влада Австрії посилила обмеження для нещеплених від Covid-19

Заходи вжили у зв'язку зі зростанням хворих на коронавірус у країні та скороченням вільних ліжок у лікарнях

Влада Австрії дозволила відвідувати громадські заклади тільки вакцинованим від Covid-19 або коронавірусом, що перехворів.

Зазначається, що з моменту повної імунізації має пройти не більше дев'яти місяців, а з моменту одужання не більше шести місяців. Ті, хто не потрапляють до цих двох категорій, не зможуть відвідувати ресторани, салони краси та масажу, фітнес-центри, спортклуби, готелі, кіно, театри.

Такі заходи вжили у зв'язку зі зростанням хворих на коронавірус у країні та скороченням вільних ліжок у лікарнях.

Агентство пише, що інформація про нові обмеження вже дала результат. У вихідні в центрах вакцинації була притока з бажаючих зробити щеплення. За 6 листопада було зроблено майже 32 тисячі щеплень. Загалом у країні повністю імунізовано понад 5,6 млн осіб при населенні в 8,9 млн осіб.

Зазначається, що австрійська влада не визнає російську вакцину «Супутник V». Громадянам, які прищепилися російським препаратом, рекомендують скласти тест на антитіла та вакцинуватись однією дозою зареєстрованою в Євросоюзі вакциною.

Питання про скасування маскового режиму в країні може бути піднято лише після вакцинації від коронавірусу абсолютної більшості населення України. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначимо, сертифікат про щеплення не входить до переліку документів, що підпадають під медичну таємницю.

Джерело: ТАСС