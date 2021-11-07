З понеділка невакцинованих українців будуть відсторонювати від роботи

Урядове рішення про відсторонення від роботи не стосується людей, які мають протипоказання проти щеплення

Українців, які не вакцинувалися від коронавірусу, з 8 листопада почнуть відсторонювати від роботи

Невакцинованих українців вже завтра почнуть відсторонювати від роботи. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.

Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти коронавірусу яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень.

Це не стосується, тих осіб, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти коронавірусу, виданий закладом охорони здоров’я.

Щеплення повинні зробити співробітники:

працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

закладів та закладів, що надають соціальні послуги закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.

Нагадаємо, у столиці 7 листопада утворилися величезні черги людей, які бажають отримати вакцину від коронавірусу.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.