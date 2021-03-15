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    Індійськими вакцинами щеплють малюків. Чиновниця розповіла про безпечність Covishield

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    Діти отримають щеплення від дифтерії, кашлюку та правця вакцинами&nbsp;від&nbsp;Serum Institute of India - Індійськими вакцинами щеплють малюків. Чиновниця розповіла про безпечність Covishield
    Діти отримають щеплення від дифтерії, кашлюку та правця вакцинами від Serum Institute of India
    Фото з відкритих джерел

    Українські малюки багато років отримають різні щеплення вакцинами, виробленими в Індії

    Вакцина від коронавірусу Covishield, якою щеплюють зараз українців – безпечна та якісна. Про це розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук.

    За її словами, багатьох насторожує той факт, що препарат вироблено в Індії. Однак розробником його є британсько-шведський фармацевтичний концерн Oxford/AstraZeneca. Враховуючи глобальний дефіцит, він просто не може продукувати потрібну кількість вакцин. Тому, окрім заводу в Європі, виготовляє їх також у Індії та Південній Кореї.

    «Із Індійським інститутом сироватки крові, який виготовляє Covishield, ми знайомі вже давно. Фактично немає жодного мешканця області, який би в той чи інший час не робив щеплення препаратами цього виробника. Щонайменше останні 7-8 років ми отримаємо індійські вакцини, зокрема від дифтерії, кашлюку та правця. Нею імунізують малюків до року, 6-річок та дорослих. Щорічно ми щеплюємо щонайменше 25 тисяч дітей та близько 50-60 тисяч дорослих буковинців. Тобто вже сотні тисяч мешканців області зіштовхнулися з вакцинами від Serum Institute of India, які є якісними та необхідними», – розповіла Марія Поліщук.

    Вона також наголосила, що концерн Oxford/AstraZeneca несе юридичну та медичну відповідальність за виготовлену в Індії вакцину.

    Разом з тим, МОЗ назвав кількість виявлених побічних реакцій на вакцину.

    Як повідомлялося, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

    При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

    Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

    Слід зазначити, що в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

    14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.

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    Теги: діти Індія Чернівецька область щеплення вакцинація Марія Поліщук
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