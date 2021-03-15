Ізраїль назвав строк, до якого в країні сформується колективний імунітет

Із понад 8 млн жителів Ізраїлю першу дозу ковід-вакцини вже отримали 5 млн осіб

Відомий ізраїльський професор Нахман Аш, координатор боротьби з коронавірусом у країні вважає, що повернення звичного укладу життя ізраїльтян можливо вже до літа 2021 року.

Колективний імунітет може бути досягнутий в Ізраїлі після вакцинації 7 млн громадян, в тому числі дітей. Про це Нахман Аш повідомив сьогодні в інтерв'ю Ynet.

Він нагадав, що в даний час першу дозу отримали 5,1 млн громадян, а другу - 4,2 млн. Таким чином, вважає експерт, повернення звичного укладу життя в Ізраїлі, яким він був до епідемії, можливо вже до літа 2021 року. Зазначимо, що наразі населення країни складає 8,884 мільйона осіб.

Коментуючи прогнози по ситуації в дні Песаха (цього року 4 квітня – ред.), професор зазначив: «Святкування в цьому році будуть набагато безпечніше, з огляду на велику кількість щеплених громадян. Ми зможемо відзначити свято в колі сім'ї - до 20 осіб в приміщенні і до 50 на відкритому повітрі. Наявність захисних масок під час сімейного торжества - це нездійсненна вимога, але я закликаю всіх ізраїльтян дотримуватися запобіжних заходів. Той, хто погано себе почуває, повинен звернутися до лікаря і не брати участь у торжестві».

Раніше повідомлялося, що понад 50% дорослих ізраїльтян вже отримали обидві дози вакцини від Covid-19.

На початкау березня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи.

Як відомо, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала.

Також Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram.