Маски із тканини не захистять: професорка розповіла, як вберегтись від «Омікрону»

Професорка американського університету попередила про марність тканинних масок проти «Омікрону»

Професорка політики в галузі охорони здоров'я та управління Університету Джорджа Вашингтона Ліана Вень попередила про марність тканинних масок проти «Омікрон»-штаму коронавірусу та порадила носити хірургічні для забезпечення захисту від нового різновиду патогену. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу CNN.

«Маски з тканини – це не більше, ніж прикраса. Ви можете носити тканинну маску поверх хірургічної, але не лише її», – підкреслила експертка.

Вона пояснила, що протистояти поширенню «Омікрону» звичайна маска не допоможе, а хірургічна, тришарова, дозволить захистити себе.

При великому скупченні людей Вень порекомендувала використовувати маски та респіратори класу N95, які не дозволяють дрібним частинкам проникнути в носоглотку.

Зазначимо, майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення. За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

Також науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).