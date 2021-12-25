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    Маски із тканини не захистять: професорка розповіла, як вберегтись від «Омікрону»

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    Вчена порекомендувала використовувати маски та респіратори класу N95 - Маски із тканини не захистять: професорка розповіла, як вберегтись від «Омікрону»

    Вчена порекомендувала використовувати маски та респіратори класу N95

    фото з відкритих джерел

    Професорка американського університету попередила про марність тканинних масок проти «Омікрону»

    Професорка політики в галузі охорони здоров'я та управління Університету Джорджа Вашингтона Ліана Вень попередила про марність тканинних масок проти «Омікрон»-штаму коронавірусу та порадила носити хірургічні для забезпечення захисту від нового різновиду патогену. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу CNN.

    «Маски з тканини – це не більше, ніж прикраса. Ви можете носити тканинну маску поверх хірургічної, але не лише її», – підкреслила експертка.

    Вона пояснила, що протистояти поширенню «Омікрону» звичайна маска не допоможе, а хірургічна, тришарова, дозволить захистити себе.

    При великому скупченні людей Вень порекомендувала використовувати маски та респіратори класу N95, які не дозволяють дрібним частинкам проникнути в носоглотку.

    Зазначимо, майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення. За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

    Також науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).

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    Теги: статистика хвороби імунітет
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    Маски із тканини не захистять: професорка розповіла, як вберегтись від «Омікрону»