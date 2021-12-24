Вакцини діють проти «Омікрону» ефективніше за природній імунітет. Вчені оприлюднили дані

Вакцинація виявилася проти нового штаму ефективнішою за природній імунітет

«Омікрон»-штам коронавірусу має значно вищу за попередні варіанти інфекції контагіозність, а також наділений здатністю «ухилятися» від імунітету. Про це свідчать результати дослідження вчених Університету Британської Колумбії (УБК), що вивчили новий варіант вірусу з використанням кріоелектронного мікроскопа.

«Варіант «Омікрон» безпрецедентний тим, що має 37 мутацій шипового білка – це в 3-5 разів більше, ніж у будь-якого іншого різновиду. Це важливо з двох причин. По-перше, тому що спайковий білок – це те, за допомогою чого вірус приєднується до людських клітин і заражає їх. По-друге, тому що антитіла, які виробляє організм людини, прикріплюються до білка шипа, щоб нейтралізувати вірус. Таким чином, невеликі мутації в шиповому білку можуть мати суттєве значення для того, як передається вірус, як наше тіло бореться з ним, і якою є ефективність лікування», – зазначив професор кафедри біохімії та молекулярної біології медичного факультету УБК Доктор Шрірам Субраманіам.

«Наші експерименти підтверджують те, що ми спостерігаємо в реальному світі, – що спайковий білок омікрону набагато сильніший за інші варіанти, і здатний уникнути моноклональних антитіл, які зазвичай використовуються для лікування, а також допомагає уникнути імунітету, що викликається як вакцинами, так і природньою інфекцією», – продовжує Шрірам Субраманіам.

Також вчені з'ясували, що «Омікрон» є менш стійким до імунітету, який створюється вакцинами, порівняно з імунітетом, що виникає внаслідок природної інфекції у невакцинованих пацієнтів із Covid-19. Це свідчить, що наразі вакцинація залишається найкращим захистом від варіанту «Омікрон».

Нагадаємо, деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір.

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