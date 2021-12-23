Нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого

Додому на свята повернуться українці, що працюють за кордоном

В тому, що нас очікує ще одне значне зростання захворюваності, немає жодних сумнівів.

Останніми днями в країнах Європи постійно оновлюються рекорди за кількістю нових інфікованих громадян та летальних випадків. Причина – штам «Омікрон».

У Великій Британії інфікувались за добу 89 тис людей, у Франції – 73 тис, в Іспанії – 49,8 тис, в Італії - 30,7 тис. У Польщі за добу захворіли 18 тис осіб і встановлений антирекорд за кількістю загиблих від початку епідемії – 775. Такий різкий спалах летальності можна пояснити тим, що, на відміну від західних сусідів, у Польщі вакциновано лише 55% населення.

Чому хвиля дійде до України в кінці січня – на початку лютого, цілком зрозуміло.

Додому на свята повернуться українці, що працюють за кордоном, інші громадяни, навпаки, вирушать на час канікул до країн Євросоюзу у туристичні подорожі

Все це вже через кілька тижнів після завершення свят призведе до нової хвилі епідемії.

Єдине, що ми в силах зробити – запобігти лавиноподівному спалаху хвороби, що призведе до одночасної госпіталізації великої кількості людей та надмірного навантаження на систему охорони здоров’я.

Не втомлююсь повторювати, що найкращий спосіб убезпечити себе від важкої форми протікання Covid-19 – це вакцинація. Чим більше громадян зроблять щеплення, тим менше з них опиняться у лікарні. Так, ефективність вакцин проти «Омікрону» дещо нижча, але в цьому випадку вони також убезпечують від важкої форми хвороби.

З огляду на важливість вакцинації посилюється контроль над кількістю щеплень.

Починаючи з 17 січня планується відсторонення від роботи без збереження заробітної плати невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, комунальних підприємств, установ та організацій

МОЗ вже двічі розширював перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою умовою для продовження роботи. Але ми поки що чуємо лише публічні звіти щодо вчителів (станом на 18 грудня однією дозою вакциновано 95%) та медиків (однією дозою вакциновано 88%). А який рівень вакцинації в «Укрзалізниці», «Укрпошті», міністерствах, державних адміністраціях?

Пропоную керівникам всіх державних структур та підприємств до Нового року публічно прозвітувати про відсоток щеплених від Covid-19 та заходи, що вживаються для переконання інших співробітників. Потрібно посилювати відповідальність за виконання рішень Уряду та МОЗ щодо карантинних обмежень та вакцинації.

Приємно відзначити, як змінюються погляди українського суспільства. Раніше люди з насторогою та не дуже позитивно ставились до обмежень та правил карантину, тепер багато хто обурюється відсутністю контролю. Адже правила – це не примха влади, це спосіб убезпечити себе від хвороби. Порушники правил роблять зле не владі, вони наражають на небезпеку тих, хто разом з ними їде у маршрутці або відвідує кафе.

Джерело: блог Михайла Радуцького

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