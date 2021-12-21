«Омікрон» в Україні. Голубовська розповіла, чим він відрізняється від «Дельти»

Голубовська ««Омікрон» ще заразніший, ніж «Дельта», але він дійсно поки викликає легкі форми захворювання»

Групи ризику залишаються вразливими, не залежно від штаму коронавірусу

Новий штам коронавірусу «Омікрон» значно заразніший, ніж «Дельта», але при цьому не такий агресивний. Про це заявила головна інфекціоністка, заслужена лікарка Ольга Голубовська в програмі «Хард з Влащенко».

««Омікрон» це черговий варіант вірусу, який викликає занепокоєння. Усі варіанти, які потрапляють у цю когорту є більш заразними, вислизають від імунітету, як штучного, так і природного. Трохи слабше реагують на терапію. Але на сьогоднішній день, якщо ми проаналізуємо пандемію від початку її розвитку, то ви помітите, що кожний наступний варіант збільшує свою заразність, при цьому компенсаторно поступається своєю агресивністю. Ми це називаємо: збудник вибирає свій пандемічний потенціал. От «Дельта» уже була більш заразною, але менше вірулентною, від неї загальна летальність менша. Але вірус здолав більше молодих людей, дітей. «Омікрон» ще заразніший, ніж «Дельта», але він дійсно поки викликає не важкі, легкі форми захворювання. Сподіваюся, що так воно і буде далі», – зазначила Голубовська.

Інфекціоністка також додала, що незалежно від того, який вид вірусу лютує у суспільстві, групи ризику все одно будуть від нього страждати. «Але всі повинні розуміти, яким би не був варіант агресивним чи ні, групи ризику все одно будуть страждати», – уточнила Голубовська.

Раніше Голубовська розповіла про першого в Україні пацієнта, у якого виявили штам «Омікрон».

Як вдалося з`ясувати дослідникам, симптоми оновленого коронавірусу суттєво відрізняються від вже відомих світу штамів. На підставі аналізів, які були відібрані у близько 78 тис. пацієнтів, яким діагностували хворобу, вдалося визначити його основні симптомам.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.