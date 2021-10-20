Американські біологи навчилися зміцнювати імунітет проти раку

Імунотерапія є одним з перспективних напрямків лікування онкології

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили новий метод лікування і профілактики рецидивів раку, пише журнал Science Signaling.

Біологи навчилися зміцнювати імунітет проти розвитку онкології. Метод заснований на поєднанні хіміотерапії та імунотерапії.

З'ясувалося, що віддалені, пошкоджені і потім знову введені в пухлину ракові клітини можуть служити тригерами активації імунної системи. Імунотерапія є одним з перспективних напрямків лікування онкології.

Один з багатообіцяючих методів грунтується на відключенні виснажених Т-клітин, які вже не можуть атакувати пухлину. Так як таке лікування не підходить для всіх типів раку, вчені хочуть замість блокади імунних Т-клітин підвищити їх активність.

Американські біологи дійшли висновку, що якщо клітини видаленої пухлини обробити хіміотерапевтичними препаратами, а потім повернути їх разом з ліками в новоутворення, то вони сприймаються організмом як сигнал лиха, який спонукає Т-клітини до дії. При цьому вони не несуть ніякої загрози для організму.

«Ці живі пошкоджені клітини можуть послати сигнал, що пробуджує імунну систему», – пояснив керівник дослідження Майкл Яффі (Michael Yaffe).

Експеримент був проведений на мишах, що мають ракові клітини. Експерти додавали в їх організм дендритні і Т-клітини. З'ясувалося, що найбільш позитивний вплив мають клітини, які були пошкоджені хіміотерапією, але залишилися живі.

До слогва, британські лікарі повідомили, що часта гикавка може вказувати на онкологічне захворювання.