Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Медичні дані відображатимуться в «Дії»: ухвалено постанову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Медичні дані відображатимуться в «Дії»: ухвалено постанову
У застосунку можна буде змінити дані про себе в електронній системі охорони здоровʼя
фото з відкритих джерел

Українці зможуть обрати в «Дії» сімейного лікаря або ж розірвати декларацію з ним

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дасть змогу українцям через «Дію» зареєструвати себе як пацієнтів в електронній системі охорони здоровʼя, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

У застосунку також можна буде змінити дані про себе в електронній системі охорони здоровʼя, наприклад про новий номер телефону чи місце проживання. 

«Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро – кілька кліків у «Дії», засвідчили «Дія.Підписом» – і все готово», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, щоб отримувати медичні послуги швидко й доступно, кожен мешканець України повинен мати декларацію з сімейним лікарем. Довготривалі відносини з сімейним лікарем будуються на відкритому спілкуванні, сповненому взаємоповаги Тому під час спілкування з лікарем теж варто дотримуватися певних правил.

Зокрема, коли в Україні після 2018 року з’явилися сімейні лікарі, вони практично не виїжджають до пацієнтів додому. Автори медреформи натомість запровадили можливість телефонувати чи писати своєму лікарю цілодобово, йдеться у статті «Главкома» «Лікаря викликали? Платіть гроші!».

Однак все вийшло не так, як планувалося – у лікарнях повно скарг на те, що сімейні лікарні не лише не ходять до пацієнтів, а й навіть не беруть слухавку і не відповідають у месенджерах. Нерідко до них неможливо записатися на прийом, а чекати черги доводиться місяцями.

До слова, понад $14 млрд потребує Україна у найближчі 10 років для того, щоб відновити свою медичну систему.

Читайте також: Увага, холера! Чому міністр Ляшко заговорив про небезпечну хворобу
Теги: здоров'я Дія медицина Михайло Федоров українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Недостатня фізична активність – це тиха загроза глобальному здоров'ю, що значно збільшує тягар хронічних захворювань»
Третина людства ризикує власним здоров'ям: медики пояснили, що люди роблять неправильно
Вчора, 18:18
Автобус, у якому їхали понад 50 українців, потрапив у ДТП в Румунії
У Румунії перевернувся автобус із українцями (відео)
22 червня, 09:46
Олександр Бондарев
В італійській Формулі-4 вперше візьме участь український гонщик
13 червня, 19:57
Маслов зауважив, що пропозиція України ґрунтується на нормах статуту ООН і зрозумілих правилах цивілізованого світу
Саміт миру у Швейцарії. Соратник Зеленського оцінив реальність «альтернативних» формул миру
12 червня, 19:28
Документ продовжує термін дії тимчасового захисту українців із 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025-го
Дуда підписав закон про продовження захисту для українців у Польщі: є нововведення
10 червня, 20:34
ЗСУ двічі вдалося уразити Кримський міст, тож росіяни більше не можуть доправляти по ньому зброю
Україна затягує зашморг навколо Криму – Politico
1 червня, 14:59
США видали росіянам рекордну кількість грін-карт
США видали більше грін-карт росіянам, аніж українцям: статистика
31 травня, 09:55
Олександр мріяв стати військовим хірургом і вирішив поєднати навчання зі службою
Завжди був там, де мусив. Згадаймо наймолодшого із «Госпітальєрів» Олександра Кучерявенка
31 травня, 09:00
За словами заступниці міністра, Міноборони «зробило все, що мало б зробити» з погляду готовності єдиного електронного реєстру
Електронне бронювання на порталі «Дія». Міноборони повідомило деталі
30 травня, 12:00

Здоров'я

Медичні дані відображатимуться в «Дії»: ухвалено постанову
Медичні дані відображатимуться в «Дії»: ухвалено постанову
Спалах вітрянки в Україні: де хворіють найбільше та як вберегтися від хвороби
Спалах вітрянки в Україні: де хворіють найбільше та як вберегтися від хвороби
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
МОН України спільно з ЮНІСЕФ нададуть психосоціальну підтримку учням профтехів
МОН України спільно з ЮНІСЕФ нададуть психосоціальну підтримку учням профтехів
Через відключення електрики Україні загрожує спалах гепатиту та холери: деталі від МОЗ
Через відключення електрики Україні загрожує спалах гепатиту та холери: деталі від МОЗ
Як військовослужбовець може виїхати за кордон на лікування: пояснення юристів
Як військовослужбовець може виїхати за кордон на лікування: пояснення юристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
31K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
9495
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6025
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
5988
ЗСУ розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську – Forbes
5671
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Сьогодні, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua