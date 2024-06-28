Медичні дані відображатимуться в «Дії»: ухвалено постанову

У застосунку можна буде змінити дані про себе в електронній системі охорони здоровʼя

Українці зможуть обрати в «Дії» сімейного лікаря або ж розірвати декларацію з ним

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дасть змогу українцям через «Дію» зареєструвати себе як пацієнтів в електронній системі охорони здоровʼя, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У застосунку також можна буде змінити дані про себе в електронній системі охорони здоровʼя, наприклад про новий номер телефону чи місце проживання.

«Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро – кілька кліків у «Дії», засвідчили «Дія.Підписом» – і все готово», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, щоб отримувати медичні послуги швидко й доступно, кожен мешканець України повинен мати декларацію з сімейним лікарем. Довготривалі відносини з сімейним лікарем будуються на відкритому спілкуванні, сповненому взаємоповаги Тому під час спілкування з лікарем теж варто дотримуватися певних правил.

Зокрема, коли в Україні після 2018 року з’явилися сімейні лікарі, вони практично не виїжджають до пацієнтів додому. Автори медреформи натомість запровадили можливість телефонувати чи писати своєму лікарю цілодобово, йдеться у статті «Главкома» «Лікаря викликали? Платіть гроші!».

Однак все вийшло не так, як планувалося – у лікарнях повно скарг на те, що сімейні лікарні не лише не ходять до пацієнтів, а й навіть не беруть слухавку і не відповідають у месенджерах. Нерідко до них неможливо записатися на прийом, а чекати черги доводиться місяцями.

До слова, понад $14 млрд потребує Україна у найближчі 10 років для того, щоб відновити свою медичну систему.