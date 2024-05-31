США видали більше грін-карт росіянам, аніж українцям: статистика

Минулого року США видали громадянам країни-агресора майже 13 тис. грін-карт, тоді як українці – 11,2 тис.

Минулого 2023 року росіяни отримали рекордну кількість грін-карт – аналогів постійного ВНЖ у США. У фінансовому році, який тривав із 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го, американська влада видала росіянам 12,7 тис. відповідних документів. Попередній рекорд було встановлено у 2016 році – тоді 9774 росіян стали володарями грін-карти. Про це пишуть росЗМІ.

Це випливає із розрахунків імміграційної компанії Second Wind на основі даних міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) та інших профільних відомств.

Грін-картою прийнято називати документ, який засвідчує особу і підтверджує наявність посвідки на проживання в США у іноземного підданого. Останній не є громадянином Америки, але матиме рівні з ним права. Виняток – це право голосувати на виборах. Документ дає право постійно жити в країні, вільно в'їжджати і виїжджати з неї, офіційно працювати або відкрити власний бізнес, отримувати освіту, користуватися страховками і соцзабезпеченням, подати прохання про возз'єднання сім'ї. Через 5 років проживання в країні після отримання грін-карти її власник може стати громадянином США. Власник грін-карти має дотримуватися законодавства США, платити податки і більшу частину року проживати на території країни. Якщо залишити країну на термін більше 6 місяців, карту анулюють.

Для порівняння: українці у 2023 році отримали 11,2 тис грін-карт (2022-го було 11 719), а Казахстану – 2610 (1637 2022-го). Найбільше грін-карт було видано жителям сусідньої зі США Мексики – 179,8 тис.

До топ-5 увійшли Індія (76 тис.), Куба (74 тис.), Домінікана (66,4 тис.) та Китай (58,8 тис.). Загалом, за даними DHS, грін-карти у 2023 році отримали 117,3 тис. іноземців. Це рекорд з 2016-го, коли було видано їхню максимальну кількість: 1 183 505.

Найчастішою підставою для видачі стали близькі спорідненості з громадянами США (559 тис). На другому місці – віддалені родинні зв'язки (202,5 тис.), на третьому – працевлаштування (196,4 тис.). У лотерею грін-карту виграли 66 760 людей. Біженці отримали 40,3 тис. грін-карт, а ще 53,3 тис. проходять за категорією «інше». При цьому оформлення документів та віз США у дипломатичних установах у Росії досі призупинено через взаємне скорочення чисельності дипперсоналу у 2021 році Москвою та Вашингтоном. Для отримання віз росіяни, як і раніше, їдуть до третіх країн. Як пишуть журналісти, зростання видачі грін-карт відображає зростання потоку заявок, а не зміну політики США: квоти на легальних мігрантів із Росії за час війни в Україні жодного разу не скорочувалися.

Нагадаємо, США продовжили тимчасовий захист для українських біженців.