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Україна потребує $14 млрд у найближчі 10 років на відновлення медичної системи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна потребує $14 млрд у найближчі 10 років на відновлення медичної системи
Україна потребує підтримки міжнародних партнерів, аби продовжити функціонування медичної системи
фото: Reuters

За словами очільника Міністерства охорони здоров'я, загальні втрати медичної сфери від війни колосальні

Понад $14 млрд потребує Україна у найближчі 10 років для того, щоб відновити свою медичну систему. Про це розповів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко під час панельної дискусії «Здоровʼя як передумова для відновлення: психічне здоровʼя, реабілітація та цифровий доступ до медичних послуг» у Берліні.

«Ціна відновлення медичної сфери України після наслідків повномасштабної війни, які зафіксовані вже зараз, складає більше ніж $14 млрд на найближчі 10 років. Однак Росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші «швидкі», аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків. Загальні втрати медичної сфери від війни колосальні – це щонайменше $17,8 млрд», – зазначив він.

За словами Ляшка, для того, щоб українська медична система продовжувала функціонувати та розвиватись, підтримка міжнародних партнерів критично важлива.

Міністр нагадав, що за понад 27 місяців внаслідок атак ворога було пошкоджено 1618 обʼєктів медзакладів та ще 214 зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, із першого дня повномасштабної війни Росія майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі України. За даними Світового банку, на березень 2023 року ворог зруйнував в Україні медичних закладів на понад $2,5 млрд.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про наслідки війни на конференції з відновлення України у Берліні. Зокрема, за його словами, інсульти серед українців «помолодшали» на 10-15 років через війну і стрес.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина війна лікарня Віктор Ляшко

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