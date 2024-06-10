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Дуда підписав закон про продовження захисту для українців у Польщі: є нововведення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дуда підписав закон про продовження захисту для українців у Польщі: є нововведення
Документ продовжує термін дії тимчасового захисту українців із 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025-го
фото: PAP

Громадяни зможуть отримати фінансову допомогу за програмою Dobry Start залежно від того, чи навчається дитина в польському закладі освіти

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо продовження терміну легального перебування українців на території країни. Про це повідомили на сайті глави польської держави. 

Документ продовжує термін дії тимчасового захисту українців із 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025-го. Протягом цього часу громадяни України зможуть і надалі отримувати медичні послуги, сімейні та соціальні виплати. 

Законе передбачає деякі нововведення для українців. Так, громадяни зможуть отримати фінансову допомогу за програмою Dobry Start залежно від того, чи навчається дитина в польському закладі освіти. Також для учнів закон встановлює 36-місячний термін, у який вони зможуть брати участь у додаткових безплатних заняттях польською мовою, якщо вони почали її у попередніх навчальних роках.

Документ також змінює кінцевий термін подачі заявки на номер PESEL зі статусом UKR із 30 днів від дати прибуття на територію Польщі на «відразу після прибуття».

Окрім того, при присвоєнні номера PESEL підтвердити особу можна буде лише на підставі дійсного проїзного документа. А ті громадяни України, що отримали PESEL на основі іншого документа, тепер будуть зобов’язані підтверджувати свою особу в будь-якому муніципальному органі протягом 60 днів від дня видачі.

Нагадаємо, за даними опитування, більшість поляків підтримує надання допомоги Україні, однак значно менше людей виступають за довготривале перебування біженців з України в Польщі. 

До слова, влада Польщі має намір підтримувати матеріально лише тих українців, які зможуть довести своє постійне перебування в країні. Таку постанову польське керівництво внесло до законопроєкту про підтримку українських біженців, які перебувають у Польщі з березня 2022 року.За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша, існують випадки, коли українці отримували гроші та виїжджали з країни.

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Теги: гроші закон українці Анджей Дуда послуги влада біженці дитина

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