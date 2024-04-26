Візит до сімейного лікаря: 9 правил, які повинен знати кожен

Цінуйте час сімейного лікаря. Не переходьте до розмов, що не стосуються вашого здоров’я

Щоб отримувати медичні послуги швидко й доступно, кожен мешканець України повинен мати декларацію з сімейним лікарем. Довготривалі відносини з сімейним лікарем будуються на відкритому спілкуванні, сповненому взаємоповаги Тому під час спілкування з лікарем теж варто лотримуватися певних правил. Про це нагадує Національна служба здоров'я.

Отже, 9 правил спілкування з сімейним лікарем:

Будьте ввічливими. Розмову починайте з привітання, назвіть своє прізвище й ім’я.

Розповідайте про причину звернення, коли лікар запитає. Нагадайте результати минулого візиту чи обстеження, якщо це важливо.

Якщо маєте результати досліджень, яких немає в електронній медкарті, підготуйте їх завчасно.

Відповідайте на уточнюючі питання та не перебивайте лікаря.

Не розмовляйте в грубій чи агресивній формі.

Ви також не маєте толерувати зневажливе ставлення до вас. Якщо це сталось, повідомте керівника медзакладу.

Довіряйте своєму лікарю. Це означає, що ви виконуєте його поради та призначення. І не вимагаєте направлень на обстеження, які самі собі призначаєте.

Цінуйте час сімейного лікаря. Не переходьте до розмов, що не стосуються вашого здоров’я.

Цінуйте особистий час лікаря. Не дзвоніть після закінчення робочого дня, вночі.

Нагадаємо, Коли в Україні після 2018 року з’явилися сімейні лікарі, вони практично не виїжджають до пацієнтів додому. Автори медреформи натомість запровадили можливість телефонувати чи писати своєму лікарю цілодобово, йдеться у статті «Главкома» «Лікаря викликали? Платіть гроші!».

Однак все вийшло не так, як планувалося – у лікарнях повно скарг на те, що сімейні лікарні не лише не ходять до пацієнтів, а й навіть не беруть слухавку і не відповідають у месенджерах. Нерідко до них неможливо записатися на прийом, а чекати черги доводиться місяцями.

«Лікар може виїхати до пацієнта додому, але не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд. Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку. Знову ж таки, якщо він сам вирішить, що це доцільно», – роз’яснили у НСЗУ.

Щодо виклику сімейного лікаря додому, то відповідно до наказу Мінохорони здоров’я № 504 від 19 березня 2018 року така можливість взагалі не передбачена. Зокрема, там зазначається, що первинна медична допомога надається під час особистого прийому пацієнта в медичному закладі.

В амбулаторіях сімейної медицини підкреслили, що лікарі можуть відвідати своїх пацієнтів у крайньому випадку, але ступінь «крайності» кожен з них визначає індивідуально. Для виклику сімейного лікаря потрібно зателефонувати в амбулаторію і залишити заявку, яку зареєструють лише після того, як отримають детальне обґрунтування потреби у медичній допомозі.

Ті українці, хто не бажає чекати в черзі у лікарнях, можуть звернутися до приватних клінік, хоча така можливість є здебільшого у великих містах. Але не кожна клініка надає таку послугу – виїзд лікаря, а деякі приватні медзаклади пропонують відразу викликати швидку допомогу. На відміну від державної «швидкої» вона виїздить на будь-які випадки.