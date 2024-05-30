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Електронне бронювання на порталі «Дія». Міноборони повідомило деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Електронне бронювання на порталі «Дія». Міноборони повідомило деталі
За словами заступниці міністра, Міноборони «зробило все, що мало б зробити» з погляду готовності єдиного електронного реєстру
фото з відкритих джерел

Заступниця Умєрова вважає, що після ухвалення відповідної постанови знадобиться близько місяця для введення електронного бронювання

Функціонал електронного бронювання незабаром буде запущено на порталі «Дія». Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на конференції Forbes «Гроші для Перемоги», пише «Інтерфакс-Україна».

«Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі «Дія» буде запущено функціонал електронного бронювання», – пояснила заступниця Умєрова.

Заступниця міністра також зазначила, що, на думку Міноборони, «усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією».

«Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК», – зазначила посадовиця.

За словами, Черногоренко, Міноборони «зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів».

«Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб «докрутити» функціонал, і ми запустимося», – сказала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над створенням механізму електронного бронювання

Зокрема, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок. Зокрема підприємства, які відповідають критеріям клубу, зможуть отримати право на бронювання співробітників.

Раніше народний депутат Дмитро Наталуха, коментуючи економічне бронювання під час мобілізації, заявив, що у питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації, адже, за його словами, таке бронювання не спрацювало у жодній країні світу.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: Міноборони мобілізація Дія бронювання від мобілізації

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