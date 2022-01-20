Від чого вмирає найбільше українців (графіка)

Найпоширеніші причини смертності в Україні за 2021 рік

Коронавірус – другий за кількістю «вбитих» людей

Названо найпоширеніші причини смертності за минулий рік в Україні – найбільше людей померло від захворювань системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця, а також Covid-19. Про це «Коронавірус_інфо» повідомляє у Telegram.

В Україні з січня по листопад 2021 року зафіксовано 649 тис. 999 летальних випадків.

«Найбільша кількість смертей була спричинена хворобами системи кровообігу, зокрема ішемічною хворобою серця», – йдеться в повідомленні.

Коронавірус за цей період забрав життя 76 тис. 949 осіб і став другою найпоширенішою причиною смертності.

Відповідно до графіка, третьою найпоширенішою причиною смертності стали цереброваскулярні хвороби (неінфекційні хвороби, захворювання нервової системи). Їхньою найнебезпечнішою формою є гостре порушення мозкового кровообігу , яке зустрічається частіше, ніж гострий інфаркт міокарду. Від них померло 75 тис. 563 українців.

Четверту сходинку посідають злоякісні новоутворення, від яких померло 67 тис. 750 осіб. П'яту сходинку посідають грип і пневмонія, від яких померло 19 тис. 970 людей.

Нагадаємо, за січень-травень 2021 року в Україні померло 299 тис. 964 людей. Covid-19 став причиною смерті 33 тис. 912 людей, злоякісні новоутворення (рак) забрали життя 30 тис. 333 громадян.

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