Медики назвали спосіб виявити «Омікрон»-штам без тесту

Однак на відміну від штаму коронавірусу «Дельта» пацієнти не втрачають смаку та нюху

Основні симптоми «Омікрон»-штаму коронавірусу можуть допомогти хворим точно зрозуміти, чим саме вони заразилися. Про це заявила телеканалу NBC News фахівець із інфекційних захворювань, член консультативного комітету з практики імунізації та вакцинолог з Atrium Health Wake Forest Baptist у Північній Кароліні доктор Кетрін Полінг.

«Кашель, закладеність носа, нежить, біль голови і втома – мабуть, характерні симптоми варіанта «Омікрон», – розповіла фахівець.

Однак на відміну від штаму коронавірусу «Дельта» пацієнти не втрачають смаку та нюху. Найчастішим симптомом лікар назвала біль у горлі.

Усі симптоми вивчені за ранніми повідомленнями про випадки «Омікрону», а не на наукових дослідженнях, наголосила Полінг. Тому варто звернутися до лікарів у разі перших симптомів.

Ці симптоми допоможуть зорієнтуватися при самоперевірці на коронавірус, яку затвердив Центр контролю та профілактики захворювань США.

Про наявність штаму коронавірусу «Омікрон» у дітей можуть свідчити сім ознак. Це висока температура, втома, головний біль, біль у горлі, нежить, чхання та кашель.

Серед менш поширених симптомів виділили висип та кишкові розлади, такі як діарея.

До слова, одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення.

Напередодні глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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