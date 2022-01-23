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    Медики назвали спосіб виявити «Омікрон»-штам без тесту

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    Медики назвали спосіб виявити «Омікрон»-штам без тесту
    фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmülle

    Однак на відміну від штаму коронавірусу «Дельта» пацієнти не втрачають смаку та нюху

    Основні симптоми «Омікрон»-штаму коронавірусу можуть допомогти хворим точно зрозуміти, чим саме вони заразилися. Про це заявила телеканалу NBC News фахівець із інфекційних захворювань, член консультативного комітету з практики імунізації та вакцинолог з Atrium Health Wake Forest Baptist у Північній Кароліні доктор Кетрін Полінг.

    «Кашель, закладеність носа, нежить, біль голови і втома – мабуть, характерні симптоми варіанта «Омікрон», – розповіла фахівець.

    Однак на відміну від штаму коронавірусу «Дельта» пацієнти не втрачають смаку та нюху. Найчастішим симптомом лікар назвала біль у горлі.

    Усі симптоми вивчені за ранніми повідомленнями про випадки «Омікрону», а не на наукових дослідженнях, наголосила Полінг. Тому варто звернутися до лікарів у разі перших симптомів.

    Ці симптоми допоможуть зорієнтуватися при самоперевірці на коронавірус, яку затвердив Центр контролю та профілактики захворювань США.

    Про наявність штаму коронавірусу «Омікрон» у дітей можуть свідчити сім ознак. Це висока температура, втома, головний біль, біль у горлі, нежить, чхання та кашель.

    Серед менш поширених симптомів виділили висип та кишкові розлади, такі як діарея.

    До слова, одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення.

    Напередодні глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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    Теги: здоров'я діти лікар ВООЗ коронавірус
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    Медики назвали спосіб виявити «Омікрон»-штам без тесту